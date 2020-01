Biobauern werben für Dialog

Berlin. Vor der Agrarmesse »Grüne Woche« in Berlin fordern Biobauern mehr Dialog innerhalb der Branche. Es gebe zwar einen »sehr konstruktiven Austausch mit dem Deutschen Bauernverband«, sagte der Vorsitzende des Bunds Ökologische Lebensmittelwirtschaft, Felix Prinz zu Löwenstein, am Mittwoch. Er glaube aber, »dass wir eine ganze Reihe von Formaten brauchen, wo wir erst mal unter uns sprechen können«.

Am Sonnabend will das Bündnis »Wir haben es satt«, an dem sich auch Bauern beteiligen, für eine umweltfreundlichere Agrarpolitik demonstrieren. Für Freitag ist eine Gegenkundgebung von »Land schafft Verbindung« geplant. (dpa/jW)