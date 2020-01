Kontaminierte Kostprobe

Fabian Sommer/dpa Symbolischer Akt: Nach Angaben der Organisatoren war die verschüttete Masse glyphosatfrei

Imker und Bienenschützer haben am Mittwoch aus Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium Honig abgeladen und einen Teil verschüttet. Dabei handelte es sich laut »Bündnis zum Schutz der Bienen« um zweieinhalb Tonnen mit Glyphosat belasteten Honig aus dem Betrieb von Imker Sebastian Seusing (2. v. r.). Insgesamt müsse dieser vier Tonnen Honig vernichten. Das Pflanzengift Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Die Zulassung in der EU läuft am 31. Dezember 2023 aus. (dpa/jW)