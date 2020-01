Deutsche Wirtschaft 2019 mit Miniwachstum

Berlin. Die deutsche Volkswirtschaft ist im vergangenen Jahr nur noch um 0,6 Prozent gewachsen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Berlin anhand vorläufiger Daten mitteilte. Es war das schwächste Plus seit sechs Jahren und deutlich weniger als noch 2018 mit 1,5 Prozent. Nur wegen des hohen privaten Konsums und des Baubooms rutschte die deutsche Wirtschaft nicht in die Rezession. »Insbesondere die schwache Produktion in der Automobilindustrie, welche der größte Teilbereich der Industrie ist, trug zu diesem Rückgang bei«, hieß es. Auch Schlüsselbranchen wie der Maschinenbau und die Elektro- und Chemieindustrie seien eingebrochen. (dpa/jW)