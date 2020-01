Trumps Parallelwelt

Stringer/REUTERS Hafen von Lianyungang: Trotz leicht gesunkenen Handelsvolumens bleibt China die Exportgroßmacht

Großes Tamtam in Washington. Am Mittwoch wird Chinas Chefunterhändler und Vizepremierminister Liu He mit einer großen Delegation erwartet, um mit US-Präsident Donald Trump ein erstes Abkommen im 20 Monate währenden Handelsstreit zu schließen.

Um ihre Interessen durchzusetzen, ist der US-Regierung kein Argument zu billig. Den Handelskrieg, den Washington gegen China vom Zaun gebrochen hatte, begründete Trump unter anderem damit, dass Beijing ein »exzessiver Währungsmanipulateur« sei. Der Kurs des Yuan würde gezielt niedrig gehalten, damit die chinesische Wirtschaft Exportvorteile auf dem Weltmarkt genieße, hatte das US-Finanzministerium am 5. August 2019 mitgeteilt. Die Vorstellung ist absurd, weil sich alle Länder am US-Dollar als Leitwährung orientieren. Senkt die US-Notenbank den Leitzins, ziehen die Zentralbanken der übrigen Welt nach – so sie überhaupt noch Spielraum nach unten haben, was in der Euro-Zone z. B. nicht mehr der Fall ist.

Am Montag sendet die US-Regierung dann ein freundliches Signal: Unmittelbar vor der angekündigten ersten Einigung im Handelskonflikt bestätigte das Finanzministerium in einem Bericht an den Kongress, dass Beijing seine Währung nicht mehr nutzen wolle, um sich Handelsvorteile zu verschaffen.

Auf einer US-Beobachtungsliste bleibt hingegen die Bundesrepublik, wegen der anhaltend großen Handelsüberschüsse mit den USA. Berlin müsse u. a. die Mehrwertsteuer senken, die Kaufkraft der Haushalte stärken und Reformen durchführen, um im Land Investitionen und Verbrauch anzukurbeln, hieß es in dem Bericht. Die Haushaltspolitik der BRD sei »exzessiv« sparsam.

Auch die chinesische Regierung setzte kurz vor dem Handelsdeal auf Understatement. Wie das Zollamt in Beijing am Dienstag mitteilte, hat der Außenhandel im Dezember zwar um 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zugelegt. Der Handel zwischen beiden Staaten ist im gesamten Jahr 2019 hingegen um 14,6 Prozent eingebrochen. Chinas Importe sackten dabei um 20,9 Prozent auf 122 Milliarden US-Dollar ab, die Exporte in die USA gingen um 12,5 Prozent auf 418 Milliarden US-Dollar zurück. Unter dem Strich ist das chinesische Außenhandelsvolumen insgesamt nach zwei Jahren mit zweistelligen Zuwachsraten um ein Prozent gesunken. Die Exporte legten dabei leicht um 0,5 Prozent zu, die Importe fielen um 2,8 Prozent. In Beijing reibt man sich vergnügt die Hände, da es erklärtes Ziel der Regierung ist, langsam aber stetig die Exportüberschüsse abzubauen.

Trump muss sich mittlerweile auch vermehrter Kritik aus seinem Lager stellen. Unter neokonservativen Hardlinern geht Angst um. Robert Zoellick, früherer Chef der Weltbank und Kabinettsmitglied der Regierungen von George Bush senior und junior, warnte Trump vor einer weiteren Verschärfung des Handelskriegs gegen China. Beijing werde in ein »Parallelsystem« gedrängt, das mit US-Interessen kollidieren werde, hatte er am 4. Dezember während einer Tagung des »US-China Business Council«, eines Zusammenschlusses von US-Unternehmen, gesagt. »Die Reden der Regierungsvertreter verkünden Rivalität, aber ohne das Gefühl, dass die Vereinigten Staaten Chinas internationales Verhalten beeinflussen können – sei es durch Diplomatie, Verhandlungen, Wettbewerb, den Aufbau von Koalitionen, um Beijing unter Druck zu setzen, oder durch Abschreckung«, sagte er laut einem Bericht der Financial Times. Die Entkopplung der Technologiesektoren der beiden Länder werde Realität.