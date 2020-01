Die Milch macht’s

Rupert Thorpe/PA Wire/dpa

Dass »Charlie’s Angels« mittlerweile ziemlich auf den Hund gekommen sind, wussten wir ja bereits, aber was haben die treffsicheren Damen in Kampfpilotenuniform auf der Consumer Electronics Show (7.–10.1.) im Wüstenbabel Las Vegas verloren, einer dieser schwer zukunftsweisenden Tech-Messen? Natürlich die Menschheit retten; oder zumindest die weibliche Hälfte. Denn warum bleiben Frauen derlei Zusammenkünften überproportional häufig fern? Na klar, aus Mangel an Möglichkeiten, dem Nachwuchs in Ruhe die Brust zu geben. Um die schnellstmögliche Rückkehr der stillenden Powermütter in den Messewahnsinn zu gewährleisten, wandelte eine weithin für handygetrackte Beckenbodentrainer bekannte »Femtech«-Firma kurzerhand ihren Stand in einen »Breastfeeding safe space« samt »Pumpstationen« um und liess letztere medienwirksam von einer Helikoptercrew einfliegen (Foto). Jetzt heißt es endlich auch auf der CES: »Ich liebe den Geruch von Muttermilch am Morgen.« (jW)