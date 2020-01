»Ich habe es nie bereut«

Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons - cc-by-sa-4.0 Lea Tsemel, Anwältin

Israel könne den Palästinensern nicht vorschreiben, wie sie ihren Befreiungskampf zu führen haben, sagt die israelische Anwältin Lea Tsemel (74) im Dokumentarfilm »Advocate«, der demnächst einen Oscar gewinnen könnte und im Sommer unter dem Titel »Lea Tsemel, Anwältin« in der ARD zu sehen war. Mit welchen Mitteln auch immer sich jemand gegen das Besatzungsregime wehre, solange es mit Vorsatz und Bewusstsein geschehe, sei sie bereit, den Fall zu übernehmen.

Einige tausend Fälle sind so über die Jahrzehnte ihres Berufslebens zusammengekommen, und mit dieser Einstellung zum »Terrorismus« hat sich die Juristin nicht nur Freunde gemacht in Israel, ist aber auch nicht immer nur angefeindet worden. Der Porträtfilm zeigt sie 1999 in einer Fernseh-Talkshow. Man habe ihr »schon alles mögliche angehängt«, erklärt sie: »Verräterin« sei noch das höflichste gewesen – sie habe das immer als Kompliment aufgefasst, und sei in der israelischen Öffentlichkeit über die Jahre »von einer Anwältin des Teufels zu einer Menschenrechtsanwältin befördert« worden. Wie sich das in den 20 Jahren seit jenem TV-Auftritt entwickelt hat, könnte morgen bei der XXV. Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin zur Sprache kommen, zur der Lea Tsemel als Referentin erwartet wird.

»Sie ist genauso sehr ein Produkt der israelischen Gesellschaft, wie sie eine Ausnahme in ihr ist«, heißt es in einem Statement des Regieduos des Films, der 2019 beim Sundance-Festival in Utah Weltpremiere hatte und einige Monate später beim Docaviv-Festival in Tel Aviv den Hauptpreis gewann. Rachel Leah Jones (USA) und Philippe Bellaiche (Frankreich) kannten die Anwältin lange bevor sie begannen, sie bei den Verhandlungen zu einem ihrer Fälle filmisch zu begleiten. Angeklagt war der 13jährige Ahmed Manasra, der im Oktober 2015 mit seinem Cousin Hassan (15) durch Ostjerusalem gezogen war. Beide waren mit Messern bewaffnet. Während das von Ahmed – ein stumpfes, dekoratives Familienerbstück – nicht zum Einsatz kam, verwundete Hassan einen 28jährigen Israeli leicht und einen 13jährigen schwer, bevor er mit dem Messer auf Polizisten losrannte und erschossen wurde.

Auf der Flucht angefahren, lag Ahmed bei der Verhaftung blutüberströmt auf der Straße, mit seltsam verrenkten Beinen. Man sieht das im Film. Er wird angeherrscht, in dieser Position zu verharren, und irgend jemand brüllt: »Warum erschießt du ihn nicht?!« Es dürften diese Aufnahmen gewesen sein, von denen sich PLO-Chef Mahmud Abbas dazu hinreißen ließ, vor Kameras die »kaltblütige Hinrichtung« des »unschuldigen« 13jährigen zu skandalisieren, was Benjamin Netanjahu die Gelegenheit zu einer Regierungspressekonferenz gab, bei der er erklärte, der minderjährige Terrorist sei weder tot noch unschuldig. »Er stellt die Schuld noch vor der Vernehmung fest«, sagt Lea Tsemel vor dem Bildschirm in ihrer Kanzlei. Später trifft sie einen verschüchterten Mandanten, der den Juden »nur Angst machen« wollte, wie er sagt, und seinem Cousin vor der Attacke auf den Gleichaltrigen zugerufen haben will, das sei »haram«.

Eine Tötungsabsicht kann Tsemel nicht erkennen. Da Ahmed erst in einigen Monaten – mit der Vollendung des 14. Lebensjahrs – strafmündig sein wird, bekommen die Verteidiger einen Deal angeboten: Er soll sich des zweifachen Mordversuchs schuldig bekennen und mit sechs Jahren in einer Jugendstrafanstalt davonkommen. Nach Rücksprache mit den unschlüssigen Eltern schlägt Tsemel das Angebot aus. Für die Wahrheit. Im Glauben an den Rechtsstaat. Der Einsatz ist hoch. Wenn sie den Bogen überspannt hat, da sind sich die Kanzleikollegen einig, kommt Ahmed für Jahre ins Gefängnis, wo ihm die Mithäftlinge erklären werden: Du warst so jung und eine große Nummer in den Medien – du musst weitermachen.

Während der Prozess sich hinzieht, werden andere, parallel laufende Fälle Tsemels gestreift, darunter der einer Palästinenserin, die es nach zwei gescheiterten Suizidversuchen auf die Erschießung durch Polizisten anlegte – Tsemel überkommt eine »schreckliche Müdigkeit«, als sie sich in die Akten einliest. Weil die Frau nicht gefilmt werden will, sind die Gerichtsszenen mit ihr in »Advocate« verfremdet. Man sieht graphische Umrisse ihres Körpers, dazu animierte Zeitungsschnipsel und Gerichtsakten. Genauso bei Ahmed, der üblichen Verhörmethoden unterzogen wurde, wie geleakte Tonaufnahmen beweisen. »Warum hast du zugestochen? Kleiner Lügner! Warum?!« Es ist eine Dauerbrüllerei. Ahmed will sich die Ohren zuhalten, um nicht irre zu werden: »Hände runter!« – »Das Verhör eines 13jährigen mit Schädelbasisbruch«, sagt Tsemel dazu. Der Junge ist in seiner Zelle wohl auch geschlagen und physisch gedemütigt worden. Als Tsemel 1999 mit einem Team von Anwälten nach eine Reihe epischer Prozesse vor dem Obersten Gericht ein Verbot physischen Drucks in Vernehmungen durchsetzen konnte, war das »ein triumphaler Sieg« und ein »phantastisches Gefühl«, doch der Inlandsgeheimdienst gab nicht viel auf das Urteil, und inzwischen ist es in der Praxis wohl fast, als wäre es nie gesprochen worden.

Zur Gegnerin der Besatzung wurde Tsemel kurz nach dem Sechstagekrieg im Juni 1967, zu dem sie sich als Jurastudentin noch freiwillig gemeldet hatte. Es gibt ein Foto von ihr, da posiert sie mit Soldaten vor der Klagemauer. Das »Gefühl der Zusammengehörigkeit« in einem »Krieg für den Frieden« habe nicht lange gehalten, erinnert sie sich im Film. Mit anderen Freiwilligen reiste sie durch die besetzten Gebiete, sah Trecks verelendeter Flüchtlinge. Und als sie das nächste Mal an der Klagemauer stand, war dort ein ganzes Stadtviertel planiert worden. Wo die Bewohner sind, mochte ihr niemand sagen. Antworten fand sie an der Uni nur bei der munteren Matzpen-Gruppe aus Maoisten und Trotzkisten – »also habe ich mir irgendwann einen Ruck gegeben und mich denen angeschlossen, und ich habe es nie bereut«.

Bis heute ist sie sich der Verhältnisse, unter denen sie lebt, schmerzhaft bewusst. »Ich bin Israelin und Besatzerin, und als Besatzerin profitiere ich genauso von den Früchten der Besatzung wie ich unter ihren Auswüchsen leide«, erklärt sie vor der Verkündung des Urteils gegen Ahmed. Einer Palästinenserin, die den Jungen im Gerichtsflur auf Knien zum Märtyrer hochjubelt – »ich sterbe für dich, ich bete für dich« –, klopft Tsemel leicht befremdet auf die Schulter: »Mädchen, es reicht.«

Ahmed wird zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, nach der Revision sind es immer noch knapp zehn Jahre. Das Gericht hält seine Tötungsabsicht für erwiesen. »Vielleicht habe ich mich von Anfang an geirrt«, sagt Tsemel in einem Anflug von Verzweiflung. »Ich lebe immer noch in der Illusion, dass man etwas ausrichten kann, dass es jemanden gibt, mit dem man reden kann. Ich bin offenbar nicht bereit, diese Hoffnung aufzugeben.«

Es ist ermutigend, dass dieser einfühlsame, in der Sache klare Film überhaupt produziert werden konnte. Die Gelder kamen aus Israel, Kanada, der Schweiz und Deutschland – SWR und NDR waren Koproduzenten. Als einer von 15 Filmen steht er auf der Shortlist für den Dokfilm-Oscar. Ob er es unter die fünf Nominierten geschafft hat, wird am Montag bekanntgegeben.

Infos: rosa-luxemburg-konferenz.de