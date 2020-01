Madrid: Katalane Junqueras bleibt in Haft

Madrid. Das Oberste Gericht in Spanien hat am Donnerstag die vorübergehende Freilassung des katalanischen Unabhängigkeitsbefürworters Oriol Junqueras aus einem Madrider Gefängnis abgelehnt. Damit widersetzte sich das »Tribunal Supremo« einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), der Mitte Dezember entschieden hatte, dass der frühere Vizeregionalchef Kataloniens von den Behörden zu Unrecht an der Aufnahme seines Mandats als EU-Abgeordneter gehindert worden sei. Junqueras war im Mai trotz seiner damaligen Untersuchungshaft ins EU-Parlament gewählt worden. Er durfte dann aber nicht aus der Haft, um den Eid auf die spanische Verfassung zu leisten, der nach nationalem Recht für Europaabgeordnete vorgeschrieben ist. (dpa/jW)