Prozess unterbrochen

Paul Zinken/dpa Optimistisch: Transparent am Jugendtreff »Potse« in der Potsdamer Straße in Berlin (2.1.2019)

Nach Verhandlungen gegen die Projekte »L34« und »Syndikat« (jW berichtete) stand am Mittwoch vor dem Berliner Landgericht der nächste Räumungsprozess gegen eine linksalternative Institution an. Diesmal betroffen war der seit den 1980er Jahren bestehende Jugendclub »Potse« in Schöneberg. 1994 hatte der Bezirk das Gebäude Potsdamer Straße 180–182 an die Berliner Verkehrsbetriebe verkauft, die es 2006 an einen privaten Investor veräußerten. Zum 31. Dezember 2018 kündigten die Eigentümer den beiden dort ansässigen Jugendeinrichtungen die Verträge. Der »Drugstore« übergab schweren Herzens die Schlüssel, doch die »Potse« behielt ihre und bekräftigte, erst ausziehen zu wollen, wenn geeignete Ersatzräume gefunden seien. Nun will der Bezirk, der Hauptmieter der Räume ist, das Projekt per Räumungsklage zur Aufgabe zwingen.

Begleitet wurde die Verhandlung von einer Kundgebung von etwa 100 Unterstützern, die auch im Saal noch hörbar war und für die die breite Turmstraße gesperrt werden musste. Bereits im Vorfeld hatte Richter Kai-Uwe Kleber erhebliche Sicherheitsauflagen angeordnet. So wurde der Prozess vom eigentlich zuständigen Landgericht am Tegeler Weg in die Räume des berühmten Kriminalgerichts in Moabit verlegt. Das Gericht tagte in einem Hochsicherheitssaal, den man sonst eher von Rockerprozessen kennt. Hinter einer Schleuse, bei der die Zuschauer und Pressevertreter ein zweites Mal kontrolliert wurden und sämtliche Gegenstände bis auf Schreibutensilien abzugeben hatten, befand sich der Sitzungssaal – immerhin wurden die Kabinen aus Sicherheitsglas nicht benutzt.

Personen unter 16 Jahren blieben ausgeschlossen. Begründet wurde dies nicht. Anwalt Lukas Theune legte daher Beschwerde gegen die Entscheidung ein. Schließlich handelt es sich bei der »Potse« um eine Einrichtung für Jugendliche. Dass sie ausgeschlossen wurden, sei nicht hinnehmbar, so Theune. Nachdem über diese Beschwerde nicht entschieden worden war und ein erster darauf basierender Befangenheitsantrag durch Kleber für unzulässig erklärt wurde, reichten Theune und sein Kollege Benjamin Hersch kurz nach dem Verhandlungsbeginn ein zweites Ablehnungsgesuch ein, mit der Begründung, das Gericht wolle die Sache augenscheinlich schnell vom Tisch haben. Dies sei, so Theune, laut Bundesverfassungsgericht ebenfalls Grund genug, eine Befangenheit anzunehmen.

Als der Richter nahtlos mit der Güteverhandlung weitermachen wollte und die Gegenseite bereits erklärt hatte, hier zu keiner einvernehmlichen Einigung bereit zu sein, sagte Rechtsanwalt Theune, dass er an seinen Anträgen festhalte und daher nicht mehr an der Verhandlung teilnehmen wolle. Daraufhin standen die Bevollmächtigten und die beiden Beklagten, die für den Verein anwesend waren, auf und verließen unter Applaus des Publikums den Saal. Die Anwälte des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg beantragten den Erlass eines sogenannten Versäumnisurteils.

Ein ungewöhnliches Vorgehen, das allerdings auch dem ungewöhnlichen Verhalten des Vorsitzenden geschuldet ist. Nun muss ein anderer Richter entscheiden, ob die Befangenheitsanträge zulässig und begründet sind. Sollten sie für unzulässig erklärt werden, wird das Versäumnisurteil zu einem gesonderten Termin erlassen werden. Dagegen ist jedoch ein Einspruch möglich, der zur Fortsetzung des Verfahrens führen würde.

Laut Gerichtssprecherin Lisa Jani kann mit diesem Termin frühestens in etwa vier Wochen gerechnet werden. Am Mittwoch betonte Rechtsanwalt Theune, dass das Land Berlin die eingetretene Situation zu verantworten habe. Wenn Berlin »Räume an Briefkastenfirmen verscherbeln will«, müsse es auch für alternative Räume für die Jugendarbeit in Schöneberg sorgen: »Die Jugendlichen würden einer vernünftigen Alternative sofort zustimmen.«