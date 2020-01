In der Defensive

Paul Zinken/dpa Um Ausreden nicht verlegen: Jörg Meuthen, Bundesvorsitzender der AfD, am Donnerstag im Berliner Amtsgericht

Erneut musste ein Spitzenvertreter der AfD wegen Finanzhilfen aus trüben Quellen vor Gericht erscheinen. Im Prozess um fragwürdige Wahlkampfhilfe im Jahr 2016 hat sich nun Parteichef Jörg Meuthen am Donnerstag im Berliner Verwaltungsgericht mit seiner damaligen Unerfahrenheit in solchen Dingen herauszureden versucht. Der Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg sei sehr »hemdsärmelig« abgelaufen; »da gab es keine professionelle Organisation«, sagte Meuthen laut dpa.

Auf die Frage der Richterin, ob ihm die von der Schweizer Goal AG damals erstellten großformatigen Plakate, die Flyer und Anzeigen denn nicht aufgefallen seien, antwortete Meuthen demnach, er sei sehr beschäftigt gewesen und habe »vieles nicht mitgekriegt«. Der Geschäftsführer der Goal AG, Alexander Segert, sei ein guter Bekannter von ihm gewesen, sagte Meuthen. Wie inzwischen bekannt ist, hatte die Firma 2016 Werbeaktionen für den Spitzenkandidaten Meuthen im Wert von 89.800 Euro organisiert. Die Bundestagsverwaltung wertet das als illegale Parteispende und hat eine Strafzahlung in dreifacher Höhe (269.400 Euro) verhängt.

Die Partei arbeitet derweil bereits an ihrem nächsten Gang vor Gericht. Laut WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung liegen nun zwei Klageentwürfe vor, die der AfD-Bundesvorstand formell noch absegnen muss. Damit will sich die AfD gegen die Einstufung der Jugendorganisation »Junge Alternative« (JA) sowie des völkisch-faschistischen »Flügels« als sogenannte Verdachtsfälle wehren. Mit zwei Abmahnungen verlangte die Partei vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die Rücknahme dieser Kategorisierung bis zum 6. Januar. Das BfV ließ die Frist verstreichen. Verfasst wurden die Abmahnungen wie die Klagen übrigens von der Kölner Anwaltskanzlei, bei der vor kurzem Ex-BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen angeheuert hat. Geführt wird die Kanzlei von Ralf Höcker, dem Pressesprecher der »Werteunion« – dem Rechtsaußenflügel in der CDU, dem auch Maaßen angehört und der sich offensiv für eine Kooperation der Union mit der AfD einsetzt.

Meuthens Partei argumentiert, dass der »Flügel« keine offzielle Gruppierung der AfD sei und auch keine Mitgliederlisten führe. Er verfügt über eine eigene Internetpräsenz, wonach als offizieller Träger der Verein »konservativ!« fungiert, über dessen Spendeneinnahmen der »Flügel« finanziert wird. Inwiefern der Verein Gegenstand von Ermittlungen ist, wollte das BfV auf jW-Anfrage erwartungsgemäß mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht mitteilen.

Die Einstufung durch das Bundesamt stützt sich auf ein Gutachten, das im Januar veröffentlicht wurde. Vor allem der grassierende Rassismus in »Flügel« und JA, basierend auf einem »biologisch-rassistischen oder ethnisch-kulturellen Volksbegriff«, wird thematisiert. Ebenfalls hervorgehoben werden die »drastische Missachtung rechtsstaatlicher Grundprinzipien« und die »Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende Rechtlosstellung von Ausländern, Migranten, insbesondere Muslimen, und politisch Andersdenkenden«. Auch die Nähe vieler Wortführer zu faschistischen Organisationen wie der »Identitären Bewegung« spielt eine große Rolle. »Flügel« und JA kommen insgesamt auf etwa 8.000 Mitglieder – was rund einem Viertel der Parteiangehörigen entspricht.