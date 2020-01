Beijing bestätigt Deal zu Handel mit den USA

Beijing. Chinas Vizepremier Liu He reist Anfang nächster Woche zur Unterzeichnung einer Teilvereinbarung im Handelskonflikt mit den USA nach Washington. Die Ankündigung der Reise von Montag bis Mittwoch durch das Handelsministerium der Volksrepublik am Donnerstag war die erste offizielle Bestätigung der chinesischen Seite, dass das Abkommen auch besiegelt wird. US-Präsident Donald Trump hatte die Unterzeichnung eines ersten Teilabkommens zur Beilegung des Handelsstreits für Mittwoch im Weißen Haus angekündigt. Der Vizepremier ist Chefunterhändler der chinesischen Seite und ein enger Vertrauter des Präsidenten und Vorsitzenden der Kommunistischen Partei, Xi Jinping. Er leitet eine ranghohe Delegation, in der auch Chinas Zentralbankchef Yi Gang und Handelsminister Zhong Shan vertreten sind. Details der Vereinbarung sind bislang nicht bekannt. (dpa/jW)