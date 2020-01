Schurken in Chefetagen

Artur Cupak/imageBROKER/picture alliance »Sozialpartnerschaft«: Vorstände deutscher Konzerne vertrauen auf kooperative Gewerkschaften

Schlechte Aussichten für Spekulanten. Im neuen Jahr werden Kapitalisten weniger profitable Anlagemöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Weltbank hat ihre Prognose für das globale Wirtschaftswachstum für dieses und das kommende Jahr um 0,2 Prozent gesenkt.

In ihrem am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsausblick warnte sie vor zahlreichen Risiken, die die aus ihrer Sicht »fragile« Erholung der Weltwirtschaft gefährden könnten. »Das Produktivitätswachstum, eine Hauptquelle des Einkommenswachstums und Motor der Armutsbekämpfung, hat sich seit der globalen Finanzkrise breiter und steiler verlangsamt als jemals zuvor in vier Jahrzehnten«, berichtete die Weltbank.

Deutsche Unternehmen bekommen diese Entwicklung besonders zu spüren. Langsam, aber sicher erhält der einstige »Exportweltmeister« die Quittung für die jahrelang praktizierte Kürzungspolitik. Unternehmen haben zu sehr darauf vertraut, dass ihre Waren im Ausland fröhlich konsumiert werden. Doch sie haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Handelskrieg, den die USA gegen China vom Zaun gebrochen haben, die Sanktionen, mit denen sie Russland und Iran überziehen, sowie ihr permanenter Krieg im Mittleren Osten verschlechtern auch die Absatzchancen des deutschen Kapitals. Am Donnerstag gab das statistische Bundesamt in Wiesbaden bekannt, dass die Ausfuhren aus der Bundesrepublik im November 2019 um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken seien.

Dennoch setzt die Bundesregierung ihre wirtschaftspolitische Irrfahrt fort. Der US-Ökonom Paul Krugman meint: »In einer Weltwirtschaft, die unter einem Mangel an Nachfrage leidet, sind die Länder, die große Handelsüberschüsse erwirtschaften, die Bösewichte.« Und da stünden an erster Stelle Deutschland, aber auch die Niederländer und Schweden, sagte er dem Handelsblatt vom 2. Januar. »Die makroökonomischen Schurkenstaaten der Weltwirtschaft sind vor allem in Nordeuropa.« Vielleicht hätte US-Präsident Donald Trump »lieber einen Handelskrieg mit Deutschland anzetteln sollen, das wäre aussichtsreicher gewesen. Denn der Druck auf Berlin, etwas zu verändern, ist tatsächlich gering«, sagte Krugman.

Hiesige Konzernchefs werden nicht tatenlos zusehen, wenn ihnen ihre Profite davonschwimmen. Arndt Kirchhoff, Präsident des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen, rief die im März anstehende Tarifauseinandersetzung in der Branche am Donnerstag kurzerhand zur »wichtigsten Tarifrunde der vergangenen zehn Jahre« aus. In einem Gastbeitrag »Sozialpartnerschaft am Scheideweg« für die FAZ schrieb Kirchhoff: »Betrieblicher Frieden und eine möglichst lange und verlässliche Planungssicherheit während der Laufzeit eines Vertrages sind jene beiden Assets, die Unternehmen eine freiwillige Mitgliedschaft in einem Tarifträgerverband eingehen lassen.« Die IG Metall hat hingegen bereits angekündigt, wegen der schlechten Konjunkturaussichten eine kurze Laufzeit der Tarifverträge anzustreben. »Viele Betriebsräte berichten, dass ihre Unternehmen die Transformation als Vorwand benutzen, um zu sparen, Stellen abzubauen und zu verlagern«, teilte die Gewerkschaft am 8. Januar mit.

Unternehmerchef Kirchhoff gab zu verstehen, die IG Metall werde sich »entscheiden müssen, ob sie Tarifautonomie als Sozialpartnerschaft begreift oder als Konfliktgegnerschaft ausleben will« – womit er einen wunden Punkt getroffen hat.