Kriegskolonialismus

Iraqi Security Media Cell via REUTERS Brennende Trümmer in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad, nach irakischen Angaben verursacht durch drei Raketen (3. Januar)

Die kolonialen Kriege des Westens, mit denen die Welt seit dem Untergang der Sowjetunion überzogen wird, sind die Pest des 21. Jahrhunderts. Seit fast 30 Jahren wird der Irak immer wieder neu zerstört, Afghanistan seit bald 20 Jahren, Libyen und Syrien seit demnächst zehn Jahren. Die größten Massenmörder dieser Zeit sitzen in Washington, Berlin, Paris und London. Sie haben nicht nur ihre Außenpolitik militarisiert, sie haben zu deren Hauptmethode den Staatsterrorismus gemacht.

Und das arbeitsteilig: Die USA wahren nicht mehr den Schein, das Völkerrecht spiele für sie eine Rolle, die Verbündeten maulen hier und da wie Heiko Maas mit »nicht hilfreich« nach dem US-Drohnenmord in Bagdad, nehmen eventuell anfallende Profite aber gern mit. Donald Trump hat völlig recht: Er und seine Amtsvorgänger finanzierten ihre Blutsäuferei mit Billionen US-Dollar, die Verbündeten verdienen zwar gern mit am Handel mit Waffen, tun aber überrascht und unschuldig, wenn die verwendet werden und wieder Zehntausende Menschen, Hunderttausende und Millionen wie im Nahen und Mittleren Osten ums Leben kommen oder vertrieben werden.

Die passende Ideologie zu dieser Art »Außenpolitik« wurde in den vergangenen Jahrzehnten systematisch in den Bevölkerungen vor allem der NATO-Staaten gezüchtet und verbreitet: Rassistische Hetze, Chauvinismus und Hasspredigerei vor allem auf den als »soziale Medien« bezeichneten Kanälen gegen die vor diesen Kriegen Fliehenden. Die ununterbrochene Abfolge imperialistischer Abenteuer ging mit der Installierung der größten Manipulationsmaschine der Geschichte einher. Die Resultate sind befriedigend: Die Facebook und Co. ersetzen Donald Trump einen kostspieligen Wahlkampf, sichern den britischen Tories die Verankerung jeder Lüge über den politischen Gegner im Massenbewusstsein und in der Bundesrepublik den Einmarsch von Nazis in die Parlamente.

Ereignisse wie die vom 3. Januar 2020, die Ermordung eines iranischen Generals, der diesmal »im Dienste des Friedens« (Süddeutsche Zeitung vom 7. Januar) unterwegs war, durch eine US-Drohne, sind ein zwangsläufiges Ergebnis des Kriegskolonialismus. Datum und Tat sind Zufall, fest steht aber: Unabhängig davon, wie die gegenwärtige Kriseneskalation ausgeht, stehen beide in einer Reihe mit den Schüssen von Sarajewo 1914, mit dem »Überfall« auf den Sender Gleiwitz 1939, mit dem »Zwischenfall« in der Tonkin-Bucht oder dem 11. September 2001. Fabrizierte oder nicht fabrizierte Kriegsanlässe sind keine Kriegsgründe. Die entspringen Eigentums- und Machtverhältnissen – wie der »Krieg gegen den Terror«, für den der 11. September 2001 als Vorwand herhalten musste. Der 3. Januar 2020 ist dessen Ergebnis, kann aber einen Umschlagpunkt markieren. Denn wer Iran sagt, also neue Kolonie, meint längst Russland und China. Da ist von »uneingeschränkter Solidarität« wie 2001 keine Rede mehr.