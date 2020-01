Gregg Newton/REUTERS Kein guter Ort für Real: Madrids Javier Dorado nach seinem verschossenen Elfmeter gegen Necaxa im Spiel um Platz drei im Maracanã-Stadion bei der Klub-WM 2000

Wir wünscht Ihnen ein wunderschönes neues Jahr! Bis vor kurzem war Real Madrid das beste Fußballteam der Welt – und das waren die Merengues ja schon einmal, nämlich in der zweiten Hälfte der 50er Jahre. Einen Di Stéfano und einen Puskas in ein und derselben Elf zu haben, war einfach unwiderstehlich. Nachdem das »weiße Ballett« die Champions League – die damals noch altmodisch korrekt Europapokal der Landesmeister hieß – zum fünften Mal hintereinander gewonnen hatte, so als wäre dies die leichteste Übung der Welt, da versprach also auch die Saison 1960/61 neue Staubfänger für die Vitrinen des Santiago Bernabéu zu bringen. Die Vorherrschaft der Madrilenen auf dem europäischen Kontinent war einfach erdrückend.

Und nicht nur dort, denn im September 1960 hatte Real Madrid gegen Peñarol aus Montevideo auch noch überlegen den Weltpokal, die wichtigste Trophäe im Vereinsfußball, eingeheimst. So hätte es immer weitergehen können – Hegemonie total. Am achten Spieltag der Primera División waren die Merengues denn auch Tabellenführer. Die Katastrophe indes war bereits im Anmarsch.

Gleich beim Auftakt des neuen Landesmeisterpokalwettbewerbs wurde Real in der Runde der letzten 32 ausgerechnet Intimfeind FC Barcelona zugelost. Beide waren bereits in der Edition 1959/60 aufeinandergetroffen, zweimal hatte Real gesiegt. Zunächst wurde im Bernabéu gekickt, das Match endete 2:2. Doch den Rückkampf entschieden die Katalanen mit 2:1 für sich (Traumtor von Evaristo) und eliminierten den haushohen Favoriten. Ein Riesenskandal, denn der englische Unparteiische Reginald Leafe hatte dem Titelverteidiger sage und schreibe vier Treffer aberkannt, und das ganz ohne Videoassistenten. Elf Tage darauf gewannen die Merengues dann ihr Ligaspiel im Camp Nou souverän mit 5:3.

Auf europäischer Bühne außen vor, unternahm Real, trotz allem ein eher klammer Klub, in der Folge immer wieder kleine Tourneen, bei denen Bakschisch eingespielt werden sollte. Nach Partien in der Schweiz und in England akzeptierte der Klub eine Einladung aus Rio de Janeiro, um sich im legendären Maracaná mit Vasco da Gama zu messen. Am 8. Februar 1961, einem Mittwoch, stieg die Fiesta. Madridistas und Vascaínos boten ein Spektakel, wie es im Buche steht, Schiedsrichter war der Argentinier Brizzo, mehr als 120.000 Zuschauer wollten das Spiel sehen. Unter den Augen des brasilianischen Staatspräsidenten Jânio Quadros wurden, die Fernsehrechte eingerechnet, erkleckliche 27 Millionen Cruzeiros eingespielt.

Die erste Halbzeit der Königlichen war sensationell. Nach einer Viertelstunde trafen Del Sol und Canário innerhalb von drei Minuten zweimal für die Truppe von Miguel Muñoz und brachten das Stadionrund zum Verstummen. Der Uruguayo Alcides Ghiggia, Schütze des Tores beim Maracanazo der WM 1950 gegen Gastgeber Brasilien, hatte mal gesagt, dass nur drei Personen dieses Stadion je zum Verstummen gebracht hätten – neben ihm der Papst und Frank Sinatra. Nun war also ein Fußballverein dazugekommen, der rasant, effektiv und überdies geordnet kickte. Rasch verließen Anhänger der Cariocas das Stadion.

Aber da war noch die zweite Halbzeit, und in der dominierten die Gastgeber das Spiel nach Belieben, Hitze, Luftfeuchtigkeit und wohl auch die lange Reise setzten den Madrilenen nun mächtig zu. Nach einer Stunde hatte Vasco durch ein Eigentor von Casado und einen Elfmeter von Pinga bereits ausgeglichen. So blieb es bis zum Schluss.

Was die Merengues damals nicht ahnten: Diese zweite Halbzeit markierte das Ende eines Zyklus, und im Maracaná liefen die Weißen erst wieder – erneut erfolglos – bei der Klub-WM 2000 auf.