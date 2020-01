Fuß in der Tür

Michael Kappeler/dpa Bundeswehr bildet Peschmerga-Kämpfer in Erbil aus (23.9.2016)

Die Bundeswehr, eine Armee auf der Flucht? Keine Frage, in der Rolle des missverstandenen Friedensstifters, der beständig der Gewalt weichen muss, sieht sich die Truppe am liebsten. Von den Türken geschmäht und nach Jordanien verdrängt, von den Irakern in Geiselhaft für einen Mordanschlag der U.S. Army genommen: Sie wollen Gutes tun, Brunnen bohren und Mädchen in die Schule bringen, und scheitern doch am Unverstand der Welt, diese Mutter Theresas und Mahatma Gandhis in Uniform.

Am Dienstag zog die Bundesregierung »Teile« der im Irak stationierten Soldaten nach Jordanien ab – dorthin, wo die von der Türkei vergrämte deutsche Luftwaffe bereits im Schmollwinkel sitzt. Vorausgegangen war eine Resolution des irakischen Parlaments, der sich der amtierende Premier, Adil Abd Al-Mahdi, angeschlossen hatte. Er forderte alle ausländischen Truppen zum Abzug auf. Die USA kündigten an, dem selbstverständlich nicht Folge zu leisten – warum auch, der Irak ist kaum mehr als eine Kolonie, die man nach dem Einmarsch 2003 zunächst durch einen Statthalter regiert hatte. Hans-Peter Bartels (SPD) hingegen befand gestern, dass deutsche Soldaten nicht »gegen den ausdrücklichen Willen der irakischen Regierung« bleiben könnten. Aufdrängen möchte man sich auf gar keinen Fall.

Die Bundeswehr kooperiert zwar im syrischen Stellvertreterkrieg mit den USA im Rahmen der Operation »Counter Daesh«, nicht aber im Irak, hier sind Deutsche aufgrund bilateraler Verträge mit Bagdad im Land. Diese – wenigen – Soldaten wurden nun verlegt. Nicht betroffen ist das bedeutendere Kontingent in den nördlichen Kurdengebieten. Hier rüstet die Bundesrepublik seit Jahren die Peschmerga aus, die ihrerseits die irakische Zentralregierung bekämpfen. Und was die Beteiligung am Krieg in Syrien angeht, ändert sich nichts, auch wenn bis heute kein UN-Mandat dafür vorliegt.

Der Irak ist nicht Deutschlands Hinterhof, und von den US-Kriegen gegen das Land war nie ein Gewinn für Berlin zu erwarten. Das olympische Motto, »dabeisein ist alles«, gilt dennoch: Wer Weltpolitik betreiben oder wenigstens profitieren will, braucht einen Fuß in der Tür. Die Waffen für die Peschmerga landeten erst auf dem Schwarzmarkt, dann beim IS. Der diente als Vorwand, in Regionen der Welt vorzustoßen, die selbst die Wehrmacht nie erreicht hatte.

Man darf davon ausgehen, dass sich die deutsche Strategie – mit den USA, wenn möglich, ohne oder gegen sie, wenn nötig – nicht geändert hat. Der Teilabzug geschieht nicht aus Achtung vor der Souveränität anderer Länder, sondern weil Geheimdiensterkenntnisse vorliegen dürften: Es droht ein alles verschlingender, furchtbarer Krieg. Wenn für die BRD dabei nichts herausspringt, wird selbst das üblicherweise missachtete Völkerrecht aus der Mottenkiste geholt. Imperialistische Machtpolitik unter der Maske des Antiimperialisten: Manchmal ist Deutschland den USA einfach voraus.