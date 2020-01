Erneutes Attentat von Al-Schabab in Kenia

Nairobi. Wenige Tage nach einem Anschlag auf einen Stützpunkt in Kenia hat es einen weiteren Angriff der dschihadistischen Miliz Al-Schabab gegeben, bei dem mindestens vier Menschen starben, wie die Polizei mitteilte. Kämpfer der Miliz töteten demnach vier Menschen, darunter ein Kind. Polizisten auf Patrouille hätten zwei Angreifer »außer Gefecht« gesetzt. Am Sonntag hatte die Miliz einen auch vom US-Militär genutzten Stützpunkt an der Küste Kenias attackiert. Dabei wurden ein US-Soldat und zwei Mitarbeiter eines Dienstleisters des US-Militärs getötet. Die US-Armee will nun Verstärkung in das ostafrikanische Land schicken. (dpa/jW)