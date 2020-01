Katalanen können ins EU-Parlament

Brüssel. Die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter Carles Puigdemont und Toni Comín könnten nächste Woche erstmals ihre Plätze im EU-Parlament in Strasbourg einnehmen, wie Parlamentssprecherin Delphine Colard am Dienstag der dpa in Brüssel sagte. Damit werde ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Dezember umgesetzt, laut dem die parlamentarische Immunität von Abgeordneten greife, sobald das Wahlergebnis verkündet sei. Das Urteil bezog sich auf den katalanischen Politiker Oriol Junqueras. Dessen Fall sei besonders, sagte Colard, weil er derzeit in Spanien im Gefängnis auf ein Urteil des obersten spanischen Gerichts warte. (dpa/jW)