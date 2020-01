Lahmende Wirtschaft

Jöerg Sarbach/dpa Das IMK ist besorgt ums Wirtschaftswachstum, aber nicht um den Arbeitsmarkt (Der Hafen von Emden im Frühjahr 2018)

Im vergangenen Jahr bewegte sich die deutsche Wirtschaft durchgehend am Rande der Rezession. Insbesondere die rückläufige globale Nachfrage nach Industrieerzeugnissen machte den Unternehmen zu schaffen. Im Herbst schlug die Talfahrt auf den Arbeitsmarkt durch. Am Dienstag wagten nun die Experten des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung einen Blick in die Zukunft. Für 2020 erwarten sie kaum Entspannung.

Schließlich hat sich an den zentralen Ursachen der bundesdeutschen »Wachstumsschwäche« wenig geändert. Nach wie vor tobt der von der US-Administration vom Zaun gebrochene Handelskrieg. In Sachen »Brexit« gibt es zwar nach dem Wahlsieg Boris Johnsons Mitte Dezember etwas mehr Klarheit, allerdings nicht so, wie sich das die auf den britischen Markt fokussierten deutschen Chemieproduzenten und Maschinenbauer vorgestellt haben. Beim internationalen Handel stehen die Zeichen für die extrem exportabhängige deutsche Volkswirtschaft also weiter auf Abschwung. Doch auch im Inland deutet wenig auf Besserung hin. Mittlerweile fordern Gewerkschaften und Kapitalvertreter gemeinsam, der Staat müsse in großem Stil investieren, um Wachstumsimpulse zu setzen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ließen jedoch bislang keinen Zweifel daran, Klimawandel und Rezession zum Trotz weiterhin der »schwarzen Null« huldigen zu wollen.

Entsprechend gering sind die Wachstumsaussichten. Beim IMK geht man über das Gesamtjahr von einem mauen Zuwachs der Wirtschaftsleistung um 0,8 Prozent aus, und das auch nur wegen des außergewöhnlichen »Kalendereffekts«. Soll heißen, es gibt 2020 besonders viele Arbeitstage. Würde man diesen Effekt herausrechnen, läge die Wachstumsprognose bei nur 0,4 Prozent, so die Düsseldorfer Wissenschaftler. Damit fiele der Zuwachs noch geringer aus als im vergangenen Jahr, in dem das BIP um 0,5 Prozent zulegte. Dass der Ausblick nicht noch negativer ausfällt, liegt vor allem an der stabilen Inlandsnachfrage. Nur aufgrund des positiven Beitrags der Binnenwirtschaft konnte eine Rezession bislang vermieden werden, so IMK-Direktor Sebastian Dullien. »Allerdings gibt es wenig Anzeichen, dass die Schwäche in der Industrie schnell überwunden sein wird, und erst dann wird das Bruttoinlandsprodukt wieder spürbar zulegen«, so der Ökonom weiter. Vom Außenhandel werde ein »negativer Wachstumsbeitrag« erwartet.

Allzu heftige Auswirkungen der wirtschaftlichen Schwäche auf den Arbeitsmarkt sieht das IMK jedoch nicht voraus. Die Unternehmen würden »durch Maßnahmen der internen Arbeitszeitflexibilität versuchen, Entlassungen zu vermeiden«, prognostizierte Christoph Paetz vom Referat für Steuer- und Finanzpolitik. Das funktioniere vor allem über eine Reduzierung der Arbeitszeit. Es sei schon ein Anstieg der Kurzarbeit zu beobachten, und die Inanspruchnahme werde sich insbesondere Anfang 2020 stark ausweiten. Der Beschäftigungsaufbau der letzten Jahre werde »nahezu zum Stillstand kommen und die Arbeitslosigkeit minimal steigen«. Massenarbeitslosigkeit sei aber nicht in Sicht.

Überhaupt erwarten die IMK-Wissenschaftler 2020 kaum Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: Während die Wirtschaft weiterhin vor sich hin dümpelt und der Handelskrieg tobt, rücken die Klimaziele weiter in die Ferne, weil die politisch Verantwortlichen nachwievor auf Marktmechanismen setzen und auf sozialen Ausgleich verzichten. Die Immobilienpreise bleiben auf hohem Niveau, und Frankreich und Spanien werden zu den neuen EU-Wachstumsmotoren.

Noch ungemütlicher könnte es im Folgejahr werden. Denn dann drohe eine neue Euro-Krise, weil die Chance zur Behebung der »Konstruktionsschwächen der Währungsunion« nicht genutzt wurde. Für 2020 sei die Gefahr relativ gering, so der britische IMK-Ökonom Andrew Watt. »Aber diese Ruhe wird nicht ewig halten. Selbstgefälligkeit kann sich rächen.«