»Dieses Potential gilt es zu nutzen«

Am kommenden Wochenende finden in Berlin die Rosa-Luxemburg-Konferenz dieser Zeitung sowie die Liebknecht-Luxemburg-Demonstration statt, zu der Linke aus vielen bundesdeutschen Städten anreisen. Welche Bedeutung haben Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht für die Linke heute?

Das ist unterschiedlich. Es gibt einen Teil der Linken, der an einer sozialistischen Perspektive festhält und deshalb die von der Reaktion ermordeten Mitgründer der KPD als Teil der eigenen Geschichte studiert und ehrt. Es gibt einen Teil der Linken, der vielleicht am besten als »moralische Linke« zu fassen ist und weder ein Geschichts- noch ein Sozialismusverständnis hat – und deshalb auch keinen Bezug zu Karl und Rosa. Und es gibt einen Teil der Linken, der versucht insbesondere Rosa Luxemburg radikaldemokratisch umzudeuten und im Sinne einer Transformationsstrategie zu vereinnahmen. Wer im heutigen Deutschland gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg konsequent und erfolgreich agieren will, kommt um die Aufarbeitung der Erfahrungen der KPD, von Liebknecht, Luxemburg und Lenin nicht herum.

Aber wollen das nicht alle Linken zwangsläufig?

Jein. Der Zustand der politischen Linken ist – damit verrate ich kein Geheimnis – defizitär. Seltsame Politikansätze, persönliche Befindlichkeiten und hilfloser Aktivismus haben vielerorts zur weiteren Marginalisierung der außerparlamentarischen Linken beigetragen.

Zudem sind Kernelemente der Linken wie das Stellen der sozialen Frage, Antimilitarismus und Antiimperialismus oder auch der Internationalismus bei vielen linken Gruppen unterrepräsentiert. Selbst beim Thema Antifaschismus scheiden sich mittlerweile die Geister, sowohl bei der Frage, was Faschismus ist, als erst recht bei der Frage, wie er zu bekämpfen ist.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Aktuell gibt es beispielsweise keine klare Zurückweisung der imperialistischen Aggression gegen den Iran, weil das iranische System reaktionär ist. Zu Zeiten von Karl und Rosa begründeten sozialdemokratische Funktionäre die Zustimmung zu den Kriegskrediten mit dem reaktionären Charakter des russischen Zarenregimes. Ich sehe da interessante Parallelen. Die Solidarität mit dem vom türkischen Staat angegriffenen fortschrittlichen Rojava wurde von einigen Linken in Frage gestellt, auch hier sehe ich eine seltsame Verwirrung. Und in der Antifa-Frage gibt es die völlige Spannbreite von wirkungslosen Riesenbündnissen einerseits bis hin zu sektiererischer Bündnisfeindlichkeit.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus Ihrer Bestandsaufnahme?

Innerhalb meiner Organisation, der Interventionistischen Linken, gehöre ich zu den Menschen, die für eine aufrichtige Bilanzierung der gesellschaftlichen sowie der eigenen Situation eintreten. Wir brauchen eine breit angelegte Debatte darüber, wo wir gerade stehen, wo wir hinwollen und wie wir da hinkommen. Dazu gehört auch, sich der Frage zu stellen, wie wir uns verändern müssen, damit Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Arbeiterinnen und Arbeiter und andere der Linken historisch eigentlich nahestehende Personengruppen und Organisationen unsere Positionen und Aktionen zur Kenntnis nehmen beziehungsweise sie teilen und sich daran beteiligen können. Ich vermute, dass diese Herausforderung, der sich meine Organisation stellen muss, auch auf andere linke Organisationen übertragbar ist. Ein bisschen drängt da die Zeit, wenn ich mir etwa die Probleme der Rechtsentwicklung, der drohenden Klimakatastrophe und des zunehmenden Militarismus anschaue.

Malen Sie mit Ihrer Analyse nicht ein bisschen sehr schwarz?

Es geht nicht um Schwarzmalerei. Aber bestehende Probleme und Defizite schönzureden, kann doch kein ernstzunehmender Ansatz sein. Sowohl auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz als auch auf der »LL«-Demonstration und den verschiedenen Veranstaltungen und Tagungen, die rund um das kommende Wochenende stattfinden, sind Linke aus verschiedenen Ländern zugegen, die ein reales Interesse an einem politischen Austausch haben. Dieses Potential gilt es im ersten Schritt zu nutzen. Und das wollen die Anwesenden doch auch, dafür sind sie gekommen. Und Ansätze für Vernetzung, Austausch und Diskussion bietet das Programm der Rosa-Luxemburg-Konferenz seit jeher. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass es gelingen kann, die Linke aus ihrer selbstverschuldeten Marginalisierung zu befreien. Dafür muss man die bestehenden Probleme benennen. Und dann haben wir auch gute Karten, im Sinne Luxemburgs und Liebknechts wieder in die Offensive zu kommen – und zwar trotz alledem (lacht).