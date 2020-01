Gedenken und Verpflichtung

Rosa, Karl und Kommunismus

Rund um das kommende Wochenende findet eine Reihe von Veranstaltungen und Partys anlässlich der traditionellen Liebknecht-Luxemburg-Demonstration in Berlin statt. Die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) begeht am 11. und 12. Januar wie jedes Jahr das »LLL-Wochenende« in Berlin und erinnert an Luxemburg, Liebknecht und Lenin, dessen Geburtstag sich 2020 zum 150. Mal jährt. Bei der Rosa-Luxemburg-Konferenz der jungen Welt diskutieren die Jungkommunisten gemeinsam mit anderen Aktiven aus aller Welt unter dem Titel »… eine Welt zu gewinnen. Macht der Straße – Kämpfe für die Zukunft – Die Systemfrage beantworten«. Auf der Konferenz bietet die SDAJ ein eigenes Jugendprogramm an. So finden Workshops zu den Themen »In Schule und Betrieb statt Demo und Plenum?«, »Fridays for Future: System Change not Climate Change« oder auch ein Argumentationstraining gegen militaristische Lehrinhalte statt. Unter dem Motto »Wessen Welt ist die Welt?« befasst sich eine Podiumsdiskussion mit dem Thema Enteignung. Im Anschluss an die Konferenz folgen Party, Musik, Cocktails und andere Getränke.

(bern)

Informationen:

– XXV. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz: Sonnabend, 11. Januar 2020, ab 10 Uhr, Mercure-Konferenzhotel MOA, Stephanstr. 41, 10559 Berlin-Moabit www.rosa-luxemburg-konferenz.de/de/2020

– LLL-Programm der SDAJ: www.sdaj.org

– LL-Demonstration: Sonntag, 12. Januar 2020, 10 Uhr, U-Bahnhof Frankfurter Tor.

– Ehrung in Berlin: Mittwoch, 15. Januar 2020, 18 Uhr, vom Olof-Palme-Platz zur Gedenkstätte im Tiergarten www.ll-demo.de