Österreich: Regierung von ÖVP und Grünen vereidigt

Wien. In Österreich hat die erste Regierung aus Konservativen und Grünen ihr Amt angetreten. ÖVP-Chef Sebastian Kurz wurde am Dienstag in Wien zum zweiten Mal als österreichischer Bundeskanzler vereidigt. Bei einer Zeremonie in der Hofburg legten Kurz und der neue Vizeregierungschef Werner Kogler von den Grünen vor Staatspräsident Alexander Van der Bellen ihren Amtseid ab. Kurz steht damit gut sieben Monate nach seiner Absetzung als Kanzler per Misstrauensvotum wieder an der Kabinettsspitze des Alpenstaates. Nach der Koalition mit der rassistischen FPÖ gingen die Rechtskonservativen von der ÖVP nun ein Bündnis mit den Grünen ein, für die es die erste Regierungsbeteiligung auf Bundesebene ist. Beide Seiten hatten sich am Neujahrstag auf eine Koalition geeinigt, auf einem Sonderparteitag am Sonntag stimmten die Grünen für den entsprechenden Vertrag. (AFP/jW)