Tief in der Provinz

»Es zählt nur das Hier und Jetzt, nicht die Vergangenheit« – Magdeburgs neuer Trainer Claus-Dieter Wollitz

Scharf geschossen wird seit vergangener Woche bei Fußballdrittligist 1. FC Magdeburg. Verantwortlich für die affektiert-energische Klartexterei ist der neue, kurz vor Weihnachten verpflichtete Trainer Claus-Dieter Wollitz. Bei Regionalligist Energie Cottbus hatte ihn der aktuelle Tabellenzwölfte losgeeist. Er bestellte ihn zu seinem bereits vierten Übungsleiter innerhalb von nur 14 Monaten. Und Wollitz, mitunter als Experte bei dem für einen kernig-dumpfen Duktus stehenden TV-Sender Sport 1 unterwegs, ließ sich bei seiner Präsentation am Donnerstag denn auch nicht lumpen: »Es zählt nur das Hier und Jetzt, nicht die Vergangenheit. Da haben alle eine Verantwortung. Wir müssen alle die Komfortzone verlassen.« Jetzt-wird-durchgegriffen-Phrasen, wohin man hörte.

FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik wollte da nicht nachstehen: »Es beginnt eine neue Zeitrechnung. Wir richten ab sofort und mit voller Konsequenz alles auf das große Ziel aus, so schnell wie möglich in die zweite Bundesliga zurückzukehren. Wir haben keine Zeit zu verlieren, müssen die Gier auf etwas Großes jetzt entwickeln. Das ist uns in der Hinrunde nicht gelungen.« Unüblich, weil in der Branche verpönt, trat Kallnik zudem rüde gegen Stefan Krämer, den geschassten Vorgänger von Wollitz, nach: »Den Ausschlag für die Trennung hat seine fehlende Konsequenz gegeben, sprich das fehlende Leistungsprinzip, also zu seltenes Mahnen von Fehlern insbesondere bei Führungsspielern.« Autsch, na dann viel Spaß bei der Jobsuche, Herr Krämer!

Beiträge wie diese mag man sich im Falle Kallniks auch damit erklären, dass in Umfeld und Fanszene des 1. FCM ein ordentliches Murren ob Wollnitz’ Verpflichtung eingesetzt hatte. Vor allem aber verweisen sie auf die Provinzialität, in der ein Traditionsverein wie 1. FC Magdeburg inzwischen herumdümpelt. Im großen Fußball sind Sprüche dieser Couleur längst unvorstellbar, dafür würde man medial gegrillt. Konnte etwa Udo Lattek zu Beginn der 80er beim FC Bayern mit diesem Habitus auf europäischem Topniveau operieren oder, eine Generation später, Peter Neururer den Bundesligaabstiegskampf moderieren, ist so was heute nur noch in den Unterklassen möglich und gilt gemeinhin als Indikator für fehlende Seriosität.

Der einzige Begriff in den zitierten Aussagen von Wollitz und Kallnik, der nicht aus der »seligen« Lattek-Ära stammt, ist übrigens »Gier«. Den führte der ebenfalls populismusoffene Jürgen Klopp in den Trainersprech ein.