Ost-West-Angleichung steht weiterhin aus

Die im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zusammengeschlossenen Gewerkschaften streiten 2020 für eine bessere Vergütung und bessere Arbeitsbedingungen für knapp zehn Millionen Beschäftigte. Allein im öffentlichen Dienst und in der Metall- und Elektrobranche sind mehr als sechs Millionen Menschen betroffen.

In letzterer endet die Friedenspflicht im März. Wie sich bislang abzeichnet, wird am Ende des Arbeitskampfes kein Tarifvertrag stehen, der für die Beschäftigten in Ost und West die gleichen Arbeitsbedingungen garantiert. Die IG Metall hatte im Dezember mitgeteilt, dass sie in ihrem Bemühen um die 35-Stunden-Woche im Osten vorerst gescheitert sei. Nach eineinhalbjährigen Verhandlungen hatten die Tarif- und Verhandlungskommissionen beschlossen, zunächst nicht mehr für eine Angleichung der Arbeitszeiten in der Branche zu streiten.

Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen endet die Friedenspflicht im August. Die Arbeitszeit wird bei den Verhandlungen mit Sicherheit eine große Rolle spielen. Eine Umfrage der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte ergeben, dass es für 95 Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Dienst wichtig ist, entscheiden zu können, ob sie künftig mehr Geld bekommen oder statt dessen mehr Freizeit genießen können. Auch in dieser Branche spielt die Angleichung der Gehälter zwischen Ost und West eine große Rolle: Mehr als die Hälfte der Befragten hatte signalisiert, dass die Gehälter sofort angeglichen werden sollen.

Eine landesweite Auseinandersetzung steht auch im öffentlichen Nahverkehr an. Ab 30. Juni wird Verdi die Arbeitsbedingungen im Nahverkehr bundesweit gleichzeitig verhandeln. Es geht um bessere Bezahlung, Arbeitszeitregelungen und eine ausreichende Finanzierung des ÖPNV.

In Bayern endet im April die Friedenspflicht im Hotel- und Gaststättengewerbe. Für diese Tarifrunde hatte der Hauptvorstand der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) im November eine tarifpolitische Empfehlung beschlossen. Demnach sollen die Entgelte sowie die Ausbildungsvergütungen um fünf bis 6,5 Prozent steigen – bei einer Laufzeit der Tarifverträge von zwölf Monaten. Die Löhne der Auszubildenden sollen dabei vorrangig in festen Beträgen steigen. Darüber hinaus soll die Kapitalseite einen monatlichen Zuschuss zu den Fahrtkosten gewähren und eine unbefristete Übernahme nach erfolgreichem Ende der Ausbildung absichern.

Zum 31. Dezember hatte die NGG den Tarifvertrag für die Systemgastronomie gekündigt. Betroffen von diesen Tarifverhandlungen sind rund 80.000 Menschen in den verschiedenen Schnellrestaurants wie McDonald’s oder Burger King und Cateringunternehmen. Die Gewerkschaft fordert hier für die unterste Tarifgruppe ein Mindestentgelt von zwölf Euro pro Stunde, um einen deutlichen Abstand zum gesetzlichen Mindestlohn zu schaffen. Die Gehälter der anderen elf Tarifgruppen sollen entsprechend angepasst werden. In der ersten Verhandlungsrunde im Dezember hatte die Kapitalseite mit 9,48 Euro pro Stunde ein Angebot gemacht, dass nur 13 Cent über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt. Die NGG wies dieses Angebot als völlig indiskutabel zurück.