Prager Rückkehr

Mit einem Galakonzert ist die Staatsoper in Prag am Sonntag abend wiedereröffnet worden. Das Gebäude aus dem Jahr 1888 war für mehr als 50 Millionen Euro drei Jahre lang umfassend renoviert und restauriert worden. »Die Gäste im Zuschauerraum sollen das Gefühl bekommen, dass sie in die Zeit der Habsburger Monarchie zurückkehren«, erklärte der tschechische Kulturminister Lubomir Zaoralek. Zu den Ehrengästen zählten der ungarische Regierungschef Viktor Orban und die deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Zum Auftakt erklang eine Passage aus Wagners »Tannhäuser«. (dpa/jW)