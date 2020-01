ZDF / Dominic Flohr. Robin möchte Abi machen: »Allein nach oben«

Unter Herrenmenschen

Der deutsche Kolonialismus in Namibia

Zwölf Jahre dauerte die Herrschaft des deutschen Faschismus, mit den bekannten Folgen. Die Vorgänger hatten mehr Zeit. 30 Jahre lang hatte die reaktionäre Militäradelsclique vulgo deutsches Kaiserreich die Macht über die Völker des heutigen Namibias, und noch heute leidet das Land darunter. Als es 1904 zu einer Revolte der Herero gegen das Unterdrückungsregime kam, erließ der deutsche General Lothar von Trotha seinen Vernichtungsbefehl. 85.000 Herero verhungerten und verdursteten qualvoll. Der Völkermord war der damalige Höhepunkt von Enteignung, Entrechtung und Missbrauch. D 2018.

Arte, 20.15 Uhr

James Bond 007 – Spectre

So ist das, wenn Ungerechtigkeit Ordnung genannt wird: Terroranschläge erschüttern die Welt. In Mexiko kann Bond knapp einen Anschlag auf ein Stadion verhindern. In London sollen die Doppel-Null-Agenten abgeschafft werden. Menschen sind angeblich nicht mehr zeitgemäß. Bond kommt einer Organisation auf die Schliche, die mittels modernster Technik die Weltherrschaft an sich reißen will. Und er trifft alte Bekannte wieder. GB/USA 2015.

ZDF, 20.15 Uhr

Hässliches in Hessen

Wie unser Land noch schöner werden kann

Toller Titel! Geht es um die Grünen in Hessen, die vor allem wegschauen, um regierungsfähig zu bleiben, sei es bei Neonazis oder Lebensmittelskandalen? Nein. Es gibt Orte, die sind einfach nur hässlich. Jeder kennt sie, und es ist Zeit, nicht länger darüber hinwegzusehen. Durchgangsstraßen, Waschbetonbauten, Eternit – die meisten entsprechenden Gebäude stammen aus den sechziger und siebziger Jahren. Holger Weinert zeigt Schauplätze, wo erste Hässlichkeiten abgerissen werden.

HR, 21.00 Uhr

Allein nach oben

Aufsteiger mit schwerem Start

Wer wollte es bezweifeln – noch immer entscheidet die Herkunft über die Karriere. Wer aus armen Verhältnissen kommt und trotzdem einen sozialen Aufstieg schaffen will, der hat einen harten Weg vor sich. Das zeigt das Beispiel dreier junger Menschen, die um gute Bildung kämpfen. Chapeau! D 2019.

ZDF, 23.00 Uhr