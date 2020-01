Arbeiterkader des Tages: Florian Gerster

Raimond Spekking/creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed (via Wikimedia Commons) Der ehemalige Sozialdemokrat Florian Gerster 2017 bei »Hart aber fair«

Die FDP fischt in fremden Gewässern. Die Liberalen wollen Facharbeiter anlocken. Gesagt, getan: Parteichef Christian Lindner streift den ­Pul­lunder ab und wirft den Blaumann drüber. Auf ihrem Dreikönigstreffen am Montag in Stuttgart ließen die Yuppies wissen, dass sie am 30. April, also unmittelbar vor dem internationalen Kampftag der Arbeiterklasse, in einem »Aktionstag« vor die Werktore ziehen wollen, um im direkten Gespräch um Wähler zu werben. Es sei ein »Irrtum zu denken, dass alle Arbeiterinnen und Arbeiter eine linke Politik wollen«, weiß Lindner. »Unser Herz und unsere Leidenschaft gehören aber jenen, die es mit Fleiß, Einsatzbereitschaft und Sparsamkeit im Leben zu etwas bringen wollen.«

Unter brausendem Beifall präsentierte die Parteiführung sogleich ihren nächsten Kader: Der frühere Boss der Bundesagentur für Arbeit, Florian Gerster, hat sein SPD-Parteibuch abgegeben und sich den Freunden des freien Kapitalverkehrs angeschlossen. Der kennt sich aus mit den Sorgen des kleinen Mannes – denn er hat sie verursacht: Der Agenda-Mann hatte die staubige »Bundesanstalt« kurzerhand in die auf Profit getrimmte »Agentur für Arbeit« umbenannt. Die Arbeiter, die die Behörde seither betreten, werden von Gerster und seinen Nachfolgern überwacht und sanktioniert. Persönlich nahm er sich die von Lindner gepredigte Sparsamkeit sehr zu Herzen. Im Amt als Beiratsvorsitzender der US-Immobilienheuschrecke Fortress versuchte er Sozialwohnungen zu Geld zu machen. Als Chef der Arbeitsagentur vergab er 2004 heimlich Beraterverträge mit einem Volumen von 38 Millionen Euro. Dafür musste Gerster seinen Hut als Behördenchef nehmen. Entlassen hat ihn der damalige und Arbeitsminister Wolfgang Clement. Der unterstützt die FDP bereits seit 2012. Welcher tapfere Genosse der Bosse wird als nächster bei den Liberalen eine Schulter zum Anlehnen suchen?