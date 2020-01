»Sie erzeugen erheblichen Druck bei den Kollegen«

Christophe Gateau/dpa Am Düsseldorfer Flughafen führt Kötter Aviation Security im Auftrag der Bundespolizei Personen- und Gepäckkontrollen durch

Seit mittlerweile einem Jahr sind Sie mit der Securityfirma Kötter im Rechtsstreit. Was ist der Hintergrund des Konfliktes?

Anfang 2019 fanden im Rahmen der bundesweiten Entgelttarifverhandlungen an allen Verkehrsflughäfen Arbeitskampfmaßnahmen statt. Im nachhinein haben wir von befristet Beschäftigten am Flughafen Düsseldorf erfahren, dass einige von ihnen durch eine Kötter-Mitarbeiterin zum Streikbruch aufgefordert wurden. Letztere hat per SMS, die uns vorliegen, gegenüber Kollegen mit befristeten Verträgen geschrieben, dass sie eine Namensliste mit »arbeitswilligen Mitarbeitern« vorbereitet hätte. Diese Liste habe sie dem »Chef« gegeben, und selbst die Bundespolizei als Auftraggeber von Kötter habe diese abgesegnet.

Wie hat Verdi darauf reagiert?

Den damit aufgeflogenen Versuch, Leute zum Streikbruch zu bewegen, haben wir über Aushänge bekanntgemacht und dazu klar Position bezogen. An dieser Stelle ist anzumerken, dass es sich bei den kontaktierten Beschäftigten um Personen handelte, die entweder dienstfrei hatten oder sich im Urlaub befanden. Die Kötter-Mitarbeiterin hat sogar konkrete Zeiten vorgegeben, zu denen die Beschäftigten am Flughafen erscheinen sollten. All das kann unmöglich von einer »normalen« Angestellten ohne jegliche Führungsfunktion alleine geplant worden sein.

Kötter klagt auf Unterlassung wegen der veröffentlichten Flugblätter. Was ist deren Inhalt, dessen Verbreitung das Unternehmen zu unterdrücken versucht?

Die Verdi-Informationen, die Gegenstand der Gerichtsverhandlung sind, stammen vom Februar und März 2019. Darin werden die Vorbereitungen für einen Streikbruch vom Januar 2019 beschrieben. Erstaunlich ist hierbei, dass die Unterlassungsklage nicht unmittelbar nach der Veröffentlichung beim Arbeitsgericht eingereicht wurde, sondern erst ein halbes Jahr später im August 2019. Nach dem bisherigen Verlauf der Gerichtsverhandlung versucht Kötter glaubhaft zu machen, nichts mit dem versuchten Streikbruch zu tun gehabt zu haben.

Wie reagiert die Belegschaft auf solche Einschüchterungsversuche?

Die befristet Beschäftigten machen sich natürlich Sorgen, wenn ihnen gesagt wird: »Falls du nicht am Streiktag arbeiten kommst, hat das negative Folgen für eine Vertragsverlängerung bzw. Entfristung«. Diese unzulässigen Aussagen erzeugen erheblichen Druck und schüchtern die Kolleginnen und Kollegen ein. Dazu kommt noch der Umstand, dass bei der Securityfirma Kötter Arbeitsverträge existieren, mit denen die Teilnahme am Arbeitskampf ausdrücklich verboten wird. Diese Klausel ist zwar rechtlich unwirksam, wurde aber bisher nicht gegenüber den einzelnen Beschäftigten korrigiert. Eine Arbeitgeberveröffentlichung dazu am »Schwarzen Brett« – wie erst im Nachgang zu unseren entsprechenden Informationen dazu geschehen – reicht aus unserer Sicht bei weitem nicht aus.

Auch beim letzten Gerichtstermin im Dezember gab es keine Einigung. Was ist Ihr Ziel in dem Prozess, der aller Voraussicht nach im März fortgesetzt wird?

Wir haben nichts zu unterlassen und werden uns auch in Zukunft die grundgesetzlich geschützte Gewerkschaftsarbeit nicht verbieten lassen. Ein vom Arbeitsgericht vorgeschlagenes und von uns ebenfalls befürwortetes Mediationsverfahren hat Kötter abgelehnt. Das zeigt doch deutlich, dass es bei dieser Klage nicht nur um die in Rede stehenden zwei Verdi-Flugblätter von Anfang 2019 geht. Kötter hat offenbar ein Problem mit kritischen Interessenvertretungen. Auch die Betriebsräte stehen im ständigen Konflikt mit diesem Arbeitgeber.