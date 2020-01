Appell von Chinas Vertreter in Hongkong

Hongkong. Beijings neuer Spitzenvertreter in Hongkong hat angesichts der anhaltenden Proteste eine Beruhigung der Lage in der chinesischen Sonderverwaltungszone angemahnt. Es sei zu hoffen, dass »Hongkong auf den richten Weg zurückkehren kann«, sagte Luo Huining bei seinem Amtsantritt am Montag. Die chinesische Regierung hatte Luo am Wochenende zum neuen Leiter des Verbindungsbüros in Hongkong ernannt. Der ehemalige Provinzgouverneur folgt auf Wang Zhimin. Die Gründe für den Schritt blieben bislang offen. (AFP/jW)