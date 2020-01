Fehlende Mitarbeiter im öffentlichen Dienst

Köln. Dem Staat fehlen nach Einschätzung des Beamtenbundes DBB derzeit fast 300.000 Mitarbeiter. Das geht aus einer Aufstellung hervor, die der DBB zum Auftakt seiner Jahrestagung am Montag in Köln veröffentlichte. Demnach fehlen in den Kommunalverwaltungen mehr als 138.000 Mitarbeiter, in der Kranken- und Altenpflege 40.000 und in Bundes- und Landespolizei jeweils 25.000. In den kommenden zehn Jahren scheiden laut DBB zudem 1,3 Millionen der Beschäftigten altersbedingt aus dem öffentlichen Dienst aus. (dpa/jW)