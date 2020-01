Mehr Sozialbestattungen in Zukunft erwartet

Osnabrück. Die Zahl der sogenannten Sozialbestattungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts bekamen 2018 insgesamt 19.211 Menschen Geld von den Kommunen für die Beisetzung von Angehörigen, wie die Neue Osnabrücker Zeitung in ihrer Montagausgabe berichtete. Die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann (Die Linke), die diese Zahlen erfragt hatte, erwartet allerdings, dass es in den kommenden Jahren wieder mehr Sozialbestattungen geben wird. Diese Entwicklung sei aufgrund der Zunahme von Altersarmut und und prekärer Beschäftigung zu erwarten. (AFP/jW)