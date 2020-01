Trauer und Widerstand

Official Khamenei website/Handout via REUTERS Der Sarg von General Kassem Soleimani wird am Montag bei einem Trauermarsch durch Teheran getragen

Im Konflikt zwischen der »westlichen Gemeinschaft« und dem Iran spitzt sich der Streit auf einer weiteren Baustelle zu: Die Regierung in Teheran hat am Sonntag abend erklärt, dass die Islamische Republik keinerlei »operative Beschränkungen« mehr anerkenne, die sich aus dem Wiener Abkommen von 2015 ergäben. Das schließe, wie es wörtlich heißt, »die Kapazität (für die Anreicherung von Uran; jW), den Anreicherungsgrad, die Menge des angereicherten Materials« sowie den Gesamtbereich Forschung und Entwicklung ein.

Von jetzt an werde sich das iranische Atomprogramm nur noch an den »technischen Bedürfnissen« des Landes orientieren, heißt es in der Stellungnahme der Regierung weiter. Dennoch werde die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde, einer in Wien angesiedelten Unterorganisation der UNO, weitergehen wie bisher. Der Verzicht des Irans auf Atomwaffen, der durch seine Mitgliedschaft im Sperrvertrag und durch einen Rechtsspruch des religiösen Staatsoberhaupts, Ajatollah Khamenei, festgelegt ist, steht durch die Entscheidung vom Sonntag nicht in Frage.

Der Iran hatte seit Mai vorigen Jahres im Abstand von jeweils zwei Monaten die Erfüllung verschiedener Verpflichtungen, die sich aus dem Wiener Abkommen ergeben, eingestellt. Die am Sonntag bekanntgegebene Maßnahme ist die fünfte und offenbar auch letzte Stufe dieses Versuchs, das EU-Trio Deutschland, Frankreich und Großbritannien nach dem Bruch der Vereinbarungen durch US-Präsident Donald Trump im Mai 2018 zu wirtschaftlichen Entschädigungen zu veranlassen. Sobald die Sanktionen aufgehoben würden, werde der Iran zur vollen Einhaltung des Wiener Abkommens zurückkehren, heißt es in der Stellungnahme Teherans vom Sonntag.

Die Führer des EU-Trios antworteten am Montag mit der Forderung, der Iran müsse »alle Maßnahmen rückgängig machen, die nicht mit dem JCPOA (Joint Compehensive Plan of Action, offiziell für Wiener Abkommen; jW) vereinbar sind«.

Das stellt jedoch nur den ersten Schritt des Trios dar. Der deutsche Bundesaußenminister Heiko Maas kündigte zugleich an, dass er sich im Laufe dieser Woche mit seinen französischen und britischen Kollegen treffen werde, um eine praktische Reaktion zu beschließen. Diese könnte in der Einleitung eines »Schlichtungsverfahrens« bestehen, das den Weg zur Kündigung des JCPOA öffnet.

Im Iran nahmen auch am Montag wieder Millionen Menschen an Gedenkmärschen für den von den USA ermordeten Volkshelden Kassem Soleimani teil und riefen nach Vergeltungsaktionen. Die Tage der Trauer und des Zorns sollen am heutigen Dienstag mit der Beisetzung Soleimanis in der Stadt Kerman, in deren Nähe er 1957 in einem Dorf geboren wurde, enden.

Indessen mochten führende Politiker des EU-Trios es sogar in diesen Tagen nicht lassen, ihre Aufrufe zur »Deeskalation« und zur »Zurückhaltung« – des Irans natürlich! – mit provozierenden Bekundungen ihrer Genugtuung über die Ermordung des populären Generals zu vermengen. In einer Erklärung Berlins wurde der Iran am Sonntag darüber belehrt, dass er »mit der aktiven Unterstützung von Terrorismus und Gewalt« seit langem die Region destabilisiere. Speziell Soleimani sei einer der Hauptverantwortlichen für den »Terrorexport« gewesen. Der britische Premier Boris Johnson teilte mit, er beklage Soleimanis Tod nicht, weil er »eine Bedrohung für alle unsere Interessen« gewesen sei.