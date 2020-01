jW

Das Wort Überbevölkerung knüpft, ähnlich wie Bevölkerungsexplosion, an die negative Euthanasie der Nazis, die »Vernichtung unwerten Lebens«, an. Auch die sogenannte positive Euthanasie ist diskreditiert. Erinnert sei an den US-Genetiker Hermann Joseph Muller, der künstliche Mutationen mittels Röntgenbestrahlung bei Fruchtfliegen erzeugte. Er bekam dafür 1946 den Nobelpreis, 1947 wurde er Präsident der Genetic Society of America.

Muller war 1932 nach Deutschland gegangen, wo er mit dem sowjetischen Ehepaar Ressowski, das in Berlin-Buch ebenfalls mit Fruchtfliegen experimentierte, zusammenarbeitete. Als kommunistischer Sympathisant zog er auf Anfrage des Genetikers Nikolai Wawilow in die Sowjetunion, in der er seine »eugenischen Träume« in einem Plan zusammenfasste, den er »Aus dem Dunkel der Nacht« betitelte und Stalin vorlegte. Es ging um positive Euthanasie: Sowjetfrauen sollten mit Spermien von Genies – Darwin, Lenin etc. – künstlich befruchtet, das Volk so intellektuell und moralisch verbessert werden. Frauenverbände und Gewerkschaften protestierten heftig dagegen.

Muller distanzierte sich von der »negativen Euthanasie«, der deutschen »Aufartung« – »Wahre Eugenik kann nur im Sozialismus verwirklicht werden!« –, doch der antigenetische »Lyssenkoismus« trieb ihn 1936 aus der Sowjetunion – und zurück in die USA, wo er 1939 auf dem siebten International Congress on Genetics ein »Geneticists’ Manifesto« vortrug, in dem es darum ging, die komplette Weltbevölkerung genetisch zu optimieren.

Zurück zur Überbevölkerung: Mit dem Frankfurter Zoodirektor Bernhard Grzimek war sich der Zoologe und Altnazi Konrad Lorenz darin einig, dass sich die Menschheit zu schnell vermehre und die Natur dadurch gefährdet sei. Heute, mit knapp acht Milliarden Menschen, wird derlei erneut behauptet. Kürzlich forderte ein EU-Kommissar »Familienplanung in Afrika«, und ein Bevölkerungswissenschaftler verwies auf China mit seiner vorbildlichen »Ein-Kind-Politik«. Ihm war entgangen, dass die 2015 zu einer »Zwei-Kinder-Politik« erweitert worden war, die nun auch abgeschafft werden soll. Nicht zuletzt, um dem enormen Überhang an Jungmännern entgegenzuwirken: Die Ein-Kind-Politik hatten zu viele chinesische Eltern in Form einer »Ein-Junge-Politik« umgesetzt – weibliche Föten wurden sehr häufig abgetrieben. Ähnlich ist es in Indien, wo die Krankenhäuser mit modernsten Apparaten zur pränatalen Diagnostik ausgerüstet sind, um so früh wie möglich einen weiblichen Fötus zu erkennen und ihn gegebenenfalls abzutreiben. Indische Mädchen waren und sind ihren Eltern viel zu teuer: »Wer einen Sohn hat, kassiert. Wer eine Tochter loswerden will, muss zahlen«, schrieb die Süddeutsche ­Zeitung bereits 2010.

In der Welt vom 16. Oktober 2018 wurde Bill Gates zitiert, der, um das Problem des Bevölkerungswachstums zu lösen, dazu riet, bei den ärmsten der Armen in Afrika anzufangen, und zwar mithilfe der Bekämpfung der Kindersterblichkeit: Wenn Eltern sich sicher sein könnten, dass ihre Kinder überlebten, planten sie weniger große Familien. Für so manchen Linken ist hingegen klar, dass man bei den Reichen beginnen muss. Eine US-amerikanische Kleinfamilie verbraucht schließlich soviel Energie wie ein ganzes indisches Dorf und in etwa soviel Wasser wie ein mexikanisches. Statt einer Reduzierung bräuchte es also eine radikale Umverteilung. Die aber dürfte im Weltkapitalismus nicht ohne Gewalt möglich sein.