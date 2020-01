Paramount Pictures Corporation/arte Schauspielerin Anna Kalman (Ingrid Bergman) hat noch immer nicht den Mann fürs Leben gefunden: »Indiskret«

Indiskret

Im Ersten laufen heute Filme zu Liebesthemen, mit deutschen Schauspielern, die soviel Emotionen und Glanz zeigen – nicht, dass sie es nicht besser könnten – wie ein Stück Knäckebrot. Da geht es hier ganz anders zu: Die Schauspielerin Anna Kalman lernt den ausgefuchsten Finanzexperten Philip Adams kennen und glaubt, den Mann ihres Lebens gefunden zu haben. Da gibt es nur ein Problem: Adams behauptet, er sei verheiratet. Das stimmt nicht, Philip möchte nur nicht seine Freiheit als Junggeselle verlieren. Anna rächt sich, gerade als Philip sich dazu durchgerungen hat, ihr einen Antrag zu machen. GB/USA 1958. Mit Ingrid Bergman und Cary Grant.

Arte, 20.15 Uhr

Der große Urlaubscheck

Aldi gegen Lidl: Mit dem Discounter nach Italien und Marokko

Viel Urlaub für wenig Geld versprechen die Prospekte der Discounter. Was soll das sein, viel Urlaub? Darf eine solche Fragen überhaupt gestellt werden? Hier die Auflösung: Vor Ort testen die Reporter wichtige Kriterien des Reiseziels, unter anderem ärztliche Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten und Sicherheit. Alles wie daheim, nur nichts Neues erfahren. Bürgerlicher Journalismus funktioniert auch oft so, nebenbei gesagt.

NDR, 20.15 Uhr

Tokyo Idols: Die Pop-Girls von Japan

Und in Japan, dem Land der aufgehenden Sonne, aus dem die Automanager flüchten? Der Film zeigt drei ehrgeizige japanische Sängerinnen. Indem sie den Wünschen ihrer Fans nachkommen, versuchen die sogenannten Idols, die nächste Stufe der Karriereleiter zu erreichen. Die Nähe zwischen den treuen Bewunderern und den Idols ist eine der Hauptattraktionen. Manche Anhänger geben ein Vermögen für Konzerttickets aus, müssen jedoch immer einen Sicherheitsabstand zu den Mädchen wahren. Gruselig. GB/CDN/J 2016.

3sat, 22.45 Uhr

Personaleingang

Ein Besuch in einem modernen Schlachthaus war für die Regisseurin Manuela Frésil der Anstoß, einen Dokumentarfilm über die moderne Fleischproduktion zu drehen: Hunderte Schweine marschieren in solchen Fleischfabriken Flanke an Flanke auf ihr Ende zu; aus Lebewesen werden im Minutentakt Produkte, unkenntlich und vakuumverpackt. Die Dokumentation beruht auf Berichten von Angestellten und Einblicken in die alptraumhafte Arbeitsrealität in solchen großen Schlachtfabriken. Wohl bekomm’s! F 2013.

Arte, 23.20 Uhr