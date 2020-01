Nachschlag: Alles verloren

Nik Konietzny/ZDF Der gute und der böse Nazi: Kapitänleutnant Hoffmann (r.) gerät schon bald aneinander mit seinem 1. Wachoffizier Tennstedt (l.)

Das neue Jahr beginnt mit Krieg. Auch im Zweiten, das sein Remake von »Das Boot« in einem Atemzug mit dem »Traumschiff« bewarb. Wobei in die Unterhaltung auch unangenehme Einsichten eingeflochten sind. Etwa nach anderthalb Stunden, als endlich die ersten Torpedos aus den Rohren rauschen: Die erweisen sich als Blindgänger. Wie meint der wegen seines Namens von der Mannschaft als »Jude« verdächtigte US-Amerikaner »Samuel Greenwood«, der dann in »geheimer Mission« auf hoher See gegen einen Kriegsgefangenen ausgetauscht wird? Die Nazis hätten mehr in die U-Boote investieren müssen, um den Krieg zu gewinnen. Mehr Rüstung, diesem Ruf leistet Deutschland bekanntlich nur allzugern Folge. Während die zu Beginn des Spektakels gar aus einem »Handbuch für U-Boot-Führer« zitierte Weisheit einmal mehr überhört werden dürfte: dass man einen aussichtslosen Kampf gar nicht erst anfangen sollte. Schließlich sollte allen klar sein: Wenn man die Kriegstreiber von heute gewähren lässt, ist alles verloren. (jt)