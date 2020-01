Warum die Sonne scheint

Michelangelo Meucci »Eine Stimme wär’ ihr Fleisch«

Noch kennen sie viel zu wenige: Katja Horn schreibt Gedichte. In ihrem nunmehr fünften Band, der unter dem Titel »Feuerzeugnisse« im Basisdruck-Verlag erschienen ist, gehen die Texte eine fruchtbare Symbiose mit Grafiken von Helko Reschitzki ein. Das Buch bringt dreißig Jahre nach dem Mauerfall zusammen, was in der großen Familie der Kunst häufig zusammengehört: Bild (Ost) und Schrift (West), die sich hier nah sind, ohne sich gegenseitig zu erdrücken, und die unterschiedlich genug sind, um ihre Eigenständigkeit zu bewahren. Von der Umschlagtitelseite grüßt ein abgehangener Vogel, in dessen Schwanzfedern ein Abkömmling baumelt. Auf der hinteren Umschlagseite ist zu lesen: »Die Sonne scheint dem Untergang geweiht.« Damit erschließt sich bereits ein erstes wichtiges Charakteristikum dieser Gedichte: sie leben von Mehrdeutigkeiten. Sie sind eingängig, aber nicht simplifizierend; spannungsvoll, aber nicht sensationslüstern; geheimnisvoll, aber nicht verrätselt.

»Feuerzeugnisse« ist das erste Buch der Autorin, das in Abschnitte gegliedert ist: »Tiefste Zeit, nichts ahnend«; »Die Zeit schlägt alle Wunden«; »Endlosschleifen«; »Jetzt! Nur für kurze Zeit«. Im ersten Kapitel, das beinah so lang ist wie die anderen drei zusammen, geht es um die universalen Mysterien von Raum und Zeit. Es enthält eine Reihe von Gedichten, die hintereinanderweg lesbar sind wie die Strophen eines Epos. Der zweite Teil sichtet den nahezu unerschöpflichen Vorrat an Konflikten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das dritte Kapitel widmet sich den Ambivalenzen einer Gegenwart, in der das Individuum seltenen Glücksmomenten hinterherhechelt, während die Texte im vierten Abschnitt mit kritisch-ironischer Wortwahl um gesellschaftliche Absurditäten kreisen.

»Im Anfang war das Gefühl« – die erste Zeile des Buches markiert den Beginn einer Reise durch die Gedanken- und Erfahrungswelt einer 48jährigen, getragen von freien Versen: »Diese Worte sind bloß Knochen / eine Stimme wär ihr Fleisch«. Es ist eine leise, aber vernehmbare Stimme, die ihre blanken Worte vorausschickt »in die offenen Wunden«, die sichtbar werden im »Selbstbild des Menschen«, der »aus dem Rahmen seiner Möglichkeiten / gefallen (war) wie der Zeiger einer / durchgedrehten Zeit«. Und sobald »der erste Schritt eines Kreislaufs / auf die Ursache seiner letzten Wirkung (trat), (zog) der Tod einen kosmischen Schnitt / durch den Puls der Zeit«. In gewisser Weise liefert diese Metapher eine philosophische Umschreibung für das Durchtrennen zyklischer Abläufe zugunsten der Linearität eines exponentiellen Wachstums, dessen Kurve sich im Nirgendwo verliert.

Katja Horns sensible sprachliche Bilder sind lesbar als Psychogramme, die zugleich Akte der Selbstbehauptung sind: »Wenn ich die Augen schließe / bin ich in meinem Element«. Das sollte nicht missverstanden werden als Abkehr von der Welt. Es ist vielmehr eine Schlussfolgerung aus dem Hin- und Hergeworfensein zwischen ureigenen Sehnsüchten und irrwitzigen sozialen Zwängen, die auch manifest wird anhand zweier Beispiele. Heißt es im ersten Teil des Buches: »Meine Grenzen / bleiben bis auf Weiteres / wegen Überforderung / geschlossen«, so konstatiert ein Vierzeiler im letzten Kapitel: »Der öffentliche Raum / muss leider / aus Sicherheitsgründen / geschlossen werden«.

Widersprüche nicht zu umgehen, sondern mit ihnen umzugehen und sie auszusprechen, gehört zu den Stärken der Autorin, genauso wie der sparsame Umgang mit den Worten. Im Gedicht »Ich fühle, also bin ich« genügen ihr sieben Nomen (Gedanken – Raum – Schwerpunkt / Gewissen – Schlaf – Zweifel / Ahnung), um auf den Punkt zu kommen. Das gelingt ihr am besten da, »wo die Seele am tiefsten ist / wo kein Wort mehr stehen kann«, und zwar ganz ohne erkennbare epigonale Anklänge. Zu wünschen bleibt uns nicht zuletzt, dass Katja Horn bald einmal anlässlich einer Lesung ihren Worten ihre Stimme leiht.