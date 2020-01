CSU setzt auf Law and Order

Philipp Schulze/dpa Übung der Bundeswehr in Munster, Niedersachsen (6.12.2018)

CSU-Chef Markus Söder hatte zuletzt mit Vorstößen in der Klimapolitik versucht, seiner Partei ein neues, grünes Image zu geben. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag will das jetzt offenbar korrigieren. In einem Beschlusspapier, das auf der am Montag im oberbayerischen Kloster Seeon beginnenden Klausurtagung der Landesgruppe verabschiedet werden soll, wird unter anderem gefordert, die generelle Strafunmündigkeit von Kindern zu überprüfen. Bei schweren Gewaltverbrechen dürfe für die Bestrafung keine »starre Altersgrenze« entscheidend sein, sondern allein die Einsichtsfähigkeit und die Schwere der Tat, so die Vorlage, aus der die Deutsche Presseagentur (dpa) am Sonntag zitierte. Bisher sind unter 14jährige generell strafunmündig.

Gefordert werden zudem harte Maßnahmen gegen Beleidigung im Internet. Um das Strafrecht »digitalfest« zu machen, sollen Beleidigungsdelikte »grundlegend umgestaltet« und »besonders strafwürdige Begehungsweisen« deutlich härter bestraft werden. Mit einem neuen Straftatbestand soll die »Einschüchterung« von Amtsträgern, vor allem Polizisten, und ihren Familien mit Freiheitsstrafen geahndet werden.

Auch in der Verteidigungspolitik und beim Asylrecht will die CSU-Landesgruppe sich mit rechten Forderungen profilieren. Der Wehrhaushalt soll mit zusätzlich drei Milliarden Euro im Jahr aufgestockt werden, um das Zwei-Prozent-Ziel der NATO schon vor 2030 zu erreichen. Nur in einer starken NATO könne man »den internationalen Herausforderungen« souverän begegnen, erklärte dazu Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. In dem Beschlusspapier wird ferner gefordert, die Sichtbarkeit der Soldaten in der Öffentlichkeit weiter zu steigern, etwa durch öffentliche Gelöbnisse. Die Zahl der aktuell rund 80 Jugendoffiziere an Schulen soll demnach verdoppelt werden.

Im Asylrecht will die CSU im Bundestag einen neuen Anlauf zur Ausweitung der Zahl sicherer Herkunftsstaaten wagen. Mit einem im Bundesrat nicht zustimmungspflichtigen einfachen Bundesgesetz soll verhindert werden, dass Länder mit grüner und linker Regierungsbeteiligung das Vorhaben erneut torpedieren. Die Koalition aus CDU, CSU und SPD hatte vereinbart, dass Marokko, Algerien und Tunesien sowie weitere Staaten mit einer regelmäßigen Asylanerkennungsquote unter fünf Prozent zu sicheren Herkunftsstaaten bestimmt werden sollten – das Vorhaben war aber im Bundesrat gescheitert. Die CSU will dem Gesetz nun eine Liste aller Staaten mit solch niedrigen Anerkennungsquoten hinzufügen.