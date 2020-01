HR Pilze können ein geradezu magisches Lächeln ins Gesicht zaubern: Andreas Gehrke (links) mit dem Edelpilzzüchter Mario Lehr

La Boum – Die Fete

Jaja, die Einwände sind schon klar. Aber man sollte sich den Streifen noch mal mit seinen pubertierenden Kindern anschauen und beobachten, ob sie auch so ein Leuchten in den Augen bekommen, wie wir damals. Zur Handlung: Die 13jährige Vic hat mit ihrer Freundin nur einen Gesprächsstoff – alles dreht sich um die Party, die erste Fete, die Heranwachsende mitmachen dürfen. Zunächst scheint das Fest für Vic eine Enttäuschung zu werden, aber das ändert sich. Allerdings bekommt sie fortan zu spüren, dass in der Liebe Freud und Leid dicht beieinander liegen. Und das ist heute nicht anders als in den 80ern. F 1980.

RTL II, Sa., 20.15 Uhr

König Artus: Dichtung und Wahrheit

Viele Geheimnisse ranken sich um König Artus, einen Herrscher, der für »Law and Order« stand. Geboten wird ein Blick ins Britannien des 5. Jahrhunderts. Damals, als sich das Land vom Kontinent abwandte – gezwungenermaßen allerdings, allein gelassen. Die Artus-Legende geht übrigens auf die Sarmaten zurück. Diese östlichen Reitertruppen waren stationiert im römischen Britannien. GB 2018.

Arte, Sa., 21.05 Uhr

Herkules

Andreas Gehrke besucht die Kartoffelbauern Neutze aus Grebenstein im Landkreis Kassel. Sie wagen etwas Exotisches: Süßkartoffeln wachsen auf ihren Feldern. Dann geht es zu einem alten Eisenbahntunnel in Laubach bei Gießen. Dort erntet der Moderator zusammen mit Mario Lehr exotische Speisepilze: Shitake, Kräutersaitlinge und asiatische Buchenpilze.

HR, So., 19.00 Uhr

Valerian – Die Stadt der ­tausend Planeten

Im 28. Jahrhundert bedroht eine dunkle Macht die Weltraummetropole Alpha, deren 17 Millionen Einwohner aus unzähligen Spezies von einer Unzahl Planeten bestehen und dort friedlich zusammenleben. Die Spezialagenten Valerian und Laureline bekommen den Auftrag herauszufinden, was die Metropole bedroht. Luc Bessons schrill-bunter Science-Fiction-Film nach dem berühmten Comic »Valerian und Veronique«. F/CHN/B/D/VAE/USA 2017 Mit Rihanna, Herbie Hancock, Ethan Hawke, John Goodman.

RTL, So., 20.15 Uhr

Das Wirtshaus im Spessart

Komtesse Franziska und ihr Verlobter durchqueren den berüchtigten Spessart. Als ihre Kutsche steckenbleibt, müssen sie in einem Wirtshaus einkehren, das sich als Räuberhöhle erweist. D 1958. Mit Liselotte Pulver und – darauf einen Joint – Wolfgang Neuss!

BR, So., 23.35 Uhr