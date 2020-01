Christian Jungwirth Musik für Nerds machen sie nicht, aber Nerds und andere sollten sie entdecken

Musicnerds sind speziell. Immerhin geht es um Distinktionsgewinn. Vor Jahrzehnten konnte man sich dicke tun, wenn man Spezialist neuseeländischer Punkmusik war. Dann kamen US-amerikanische Fans bei alpiner Volksmusik auf den Geschmack und jubelten das Jodeln zu der Musik hoch, bei der sie Gänsehaut bekamen. Später waren Songs vom Balkan oder arabische Discomusik angesagt.

In diesem Sinne fällt es schwer, Aniada a Noar (Ein jeder ein Narr) zu empfehlen. Denn Musik für Nerds machen sie nicht. Aber Nerds und andere sollten sie entdecken. In ihrer Heimat, der österreichischen Steiermark, zählen sie zu den Großen und Unangepassten, Volksmusik im besten Sinne des Wortes ist ihr Metier. Auf der Geige, dem Akkordeon und auf diversen Flöten, ja sogar Nasenflöten, sind sie Meister. Sie singen in einem Dialekt, der ihre Songtexte wahrscheinlich bereits zwei Meter außerhalb ihres kleinen Habitats unverständlich macht. Da man als global interessierter Mensch aber sowieso Musik aus Ländern hört, deren Sprache man nicht versteht, könnte man sich an derlei Dialektmusik ebenso erfreuen wie an Musik aus Haiti oder Mali. Verlassen Aniada a Noar ihre Heimat, treten sie in Wien in vollen Hallen auf, in Deutschland wird man sie wahrscheinlich eher selten erleben. Deshalb muss zur aktuellen CD gegriffen werden, um zu hören, wie es möglich ist, unverkitscht über Liebe zu singen.

Selbstverständlich hat die Gruppe Protestlieder parat, Obernoar Andreas Safer wartet mit einem dreißig Jahre alten Stück auf: »Die Wölt geht auseinand es is zum zuwie rean«! Immer noch gültig. Aber bekanntlich rettet man nicht den ganzen Tag die Welt, und es bleibt noch Platz für ein Lob auf den »Summawind«, auf tätowierte Frauenknie und eine Adaption von Bob Dylans »To ­Make You Feel My Love«. Nun lautet der Titel »Wenn da Himml si waß Gott was traut« und kann als eigenständiges Werk durchgehen. Beim Altmeister war der Song kitschbefreit; Adele hat ihn bekannt gemacht und ihm eine Portion Rührseligkeit verpasst. Bei den Österreichern heißt es nun »I hob gspiat es is eh lang scho zspot / gwusst es is olls aus n Lot«, und nach Entziffern des Textes ergibt sich, dass in diesem vermeintlichen Liebeslied eher Trauerarbeit über zunehmende Entfremdung in einer Paarbeziehung geleistet wird. Ungeschönt, ohne Kitschgerühre, wird allgemeiner Weltschmerz in Herzschmerz transformiert. So viel feinziselierte Arbeit an der Trauer ist eine Empfehlung wert. Allein schon, um der Weltlage ins Auge sehen zu können.