Die Postmisere

Vor 25 Jahren geschah »eine der größten Reformen der deutschen Wirtschaftsgeschichte«. So jedenfalls nannte das Bonner Postministerium die Zerschlagung der alten Deutschen Bundespost in drei ökonomisch selbstständige Aktiengesellschaften zu Jahresbeginn 1995. Die drei Teile waren die Postbank, die Deutsche Telekom und die Deutsche Post. Der letzte Postminister der Republik im damaligen Kabinett Helmut Kohl hieß Wolfgang Bötsch (CSU) und dürfte mit dieser Einschätzung der »Reform« Recht gehabt haben. Sie hat sich als Eckpfeiler der Neoliberalisierung Deutschlands erwiesen. Der 1. Januar 1995 sollte als Trauertag gelten.

Die Deutsche Bundespost war jahrzehntelang, manchmal noch vor der Deutschen Bundesbank das ertragreichste Staatsunternehmen. Bank- und vor allem Telefondienste warfen satte Gewinne ab, die den Bundeshaushalt stützten. Aber seit den 80er Jahren verlangten die internationalen Kapitalistenverbände neue Anlagemöglichkeiten. In Britannien waren British Petrol, British Telecom und British Rail privatisiert, in den USA die von der staatlichen Regulierung beschützten Luftfahrt- und Telefonkonzerne zerschlagen worden. Die DDR-Industrie war großenteils beseitigt und als Renditeneuland vorwiegend westdeutschen, aber auch anderen Kapitalisten als Lizenz zur Mehrwertproduktion überlassen worden. Die Deutsche Bundespost hatte im Zuge dessen das Telefonnetz der DDR mit 70 Milliarden DM zügig modernisiert und damit entgegen dem systematisch produzierten Vorurteil die Leistungsfähigkeit von Staatsunternehmen unter Beweis gestellt.

Zwei Gründe wurden damals für die Privatisierung der Postunternehmen vorgebracht: Erstens könne sich der Staat den hohen Finanzierungsbedarf für die notwendige Modernisierung der Telefondienste nicht leisten. (Ein lächerlicher Einwand angesichts der Tatsache, dass der deutsche Staat damals wie heute den billigsten Kredit genießt.) Zweitens könnten nur private Konzerne sich an im Ausland privatisierten Infrastrukturkonzernen beteiligen. (Welches Interesse sollten deutsche Bürger an dieser Art Kapitalexport haben?) Restpost und Telekom haben übrigens weisungsgemäß sofort nach ihrer Privatisierung Unternehmen in den USA gekauft und wenig überraschend damit Verluste gemacht.

Der strategische Kopf hinter der tollen Reform war Klaus Zumwinkel, Erbe eines arisierten Handelsunternehmens, Unternehmensberater und Teilhaber bei McKinsey, fünf Jahre lang Chef beim Handelskonzern Quelle, bevor er 1989 Geschäftsführer der Deutschen Bundespost wurde und ab 1995 dann Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post AG. Zu seinen kleineren Vergehen zählt danach die Gründung eines Arbeitgeberpropaganda betreibenden Instituts unter Leitung von Klaus Zimmermann, das von der Post finanziert wurde, und die Jahre lang betriebene Steuerhinterziehung zu seinen privaten Gunsten, die 2008 aufgedeckt wurde. Sein Nachfolger wurde damals der heute noch als Post-Chef agierende Frank Appel, der direkt von McKinsey zur Post kam. Er führt die Krankschrumpfung der Post seines Vorgängers durch Ausgliederung und Personalabbau konsequent weiter. Einziger Lichtblick in der Misere besteht darin, dass die Restbelegschaft von noch etwa 220.000 Menschen und ihre Gewerkschaft Verdi seit dem verlorenen Streik 2015 etwas mehr Widerstand leisten.