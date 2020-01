»Wer soll das bezahlen«

Waltraud Grubitzsch/zb/dpa Bescheidene Ziele: Der Städte- und Gemeindebund fordert ein einheitliches Vergaberecht für Liefer-, Dienst- und Bauleistungen (Leipzig, 10.9.2019)

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) zog am Freitag in Berlin eine Bilanz des Jahres 2019. In seinem Bericht »Mehr Zukunft wagen« beklagte der Verband einen gespaltenen Wohnungsmarkt. Attraktiven Städten stünden strukturschwache Kommunen gegenüber. Der Leerstand betrage vor allem dort rund zwei Millionen Wohnungen. Der DStGB forderte eine Stärkung des ländlichen Raumes, eine Dezentralisierung von Wohnen und Arbeiten und den Ausbau der Digitalisierung des öffentlichen Nahverkehrs. Die Zahl genehmigter und gebauter Wohnungen in Deutschland sei zuletzt gesunken, »obwohl die Bevölkerung auf 83 Millionen Einwohner angestiegen ist«, heißt es in dem Bericht. Seien im Jahr 2016 noch 375.000 Baugenehmigungen erteilt worden, waren es im Jahr 2018 nur noch 347.300. Fertiggestellt worden seien »aber nur 287.000 Wohnungen«. Demgegenüber liege der jährliche Bedarf bei 400.000 Wohnungen.

Der DStGB befürchtet, dass Verbesserungen in der Pflege auf die Kommunen abgewälzt werden könnten. Die Finanzierung des Maßnahmenpakets der von der Bundesregierung vor anderthalb Jahren begonnenen »Konzertierten Aktion Pflege« sei unklar. Da die Pflegeversicherung nur bis zum Jahr 2020 ausreichend finanziert sei, müsse sich die Politik »den Folgen eines nach oben offenen Leistungsversprechens ehrlich stellen«. Der DStGB fordert eine Erhöhung der Leistungen der Pflegeversicherung. Dann müssten auch Sozialhilfeleistungen nicht mehr in Anspruch genommen werden, die von den Kommunen finanziert werden. Das betrifft z. B. die Kosten für Pflege nach Sozialgesetzbuch XII.

Zu den kommunalen Sozialleistungen gehören aber auch Kosten für Unterkunft für Erwerbslose, die Grundsicherung beziehen oder Kosten für die Kinder- und Jugendhilfe. Mit Blick auf 2020 geht der Städtebund von Sozialausgaben in Höhe von 61,7 Milliarden Euro aus. Zur Bewältigung fordert der DStGB eine »beherzte Reform« der sozialen Sicherungssysteme.

Der Investitionsrückstand betrug laut Gemeindebund im zurückliegenden Jahr 138 Milliarden. »Wenn es uns nicht gelingt, diesen Rückstand kontinuierlich abzubauen, gefährden wir den Standort Deutschland und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger«, erklärten der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes Uwe Brandl und der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg am Freitag in Berlin. »Wir brauchen daher ein Investionsvorranggesetz, das es ermöglicht, schneller und zielgenauer zu investieren.« Bestandteil dieses Gesetzes sollten etwa ein einheitliches Vergaberecht für Liefer-, Dienst- und Bauleistungen sein und ebenso eine Verkürzung der Bürgerbeteiligungen bei »wichtigen Vorhaben von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung«. Über diese sollte zukünftig eine einzige Instanz bei den Oberverwaltungsgerichten verbindlich entscheiden, so Brandl und Landsberg. (jW)