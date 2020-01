Freibrief vom Parlament

Presidential Press Service via AP/dpa Kann »Grenze, Ausmaß, Umfang und Zeitpunkt« des Militäreinsatzes bestimmen: Recep Tayyip Erdogan (30.12.2019)

Das türkische Parlament hat Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag abend (Ortszeit) ermächtigt, Angehörige seiner Streitkräfte nach Libyen zu schicken, falls er das will. Das ist kein verbindlicher Auftrag an die Regierung in Ankara und das ist bisher kein Marschbefehl. Erdogan bleibt es künftig überlassen, über »Grenze, Ausmaß, Umfang und Zeitpunkt« des Eingreifens in dem nordafrikanischen Staat zu entscheiden, »um militärische Operationen und Interventionen durchzuführen, sofern das nötig ist«.

Vorerst scheint es noch so, als wäre es der türkischen Regierung am liebsten, wenn sie von der erteilten Lizenz möglichst wenig Gebrauch machen müsste. Schon vor der Debatte und Abstimmung im Parlament hatte Vizepräsident Fuat Oktay gesagt, dass der beantragte Beschluss vielleicht dazu führen könnte, dass der ostlibysche Warlord Khalifa Haftar seine im April 2019 begonnene Belagerung der Hauptstadt Tripoli aufgibt und seine Truppen zurückruft. Die türkische Regierung erhoffe sich von der Annahme der Resolution durch das Parlament eine abschreckende Wirkung auf die libyschen Kriegsparteien, behauptete Oktay.

Der offenbar von Erdogan persönlich entworfene und unterzeichnete Entschließungsantrag wurde mit 325 gegen 184 Stimmen problemlos angenommen. Genau so war es vorausgesehen worden. Die Regierungspartei AKP und die mit ihr verbündete extrem rechte MHP, die im Parlament über 339 der 600 Abgeordneten verfügen, unterstützten den Antrag, während sich die Oppositionsparteien geschlossen dagegen aussprachen. Vertreter der Oppositionsführerin CHP bezeichneten die Idee einer Militärintervention in Libyen als »unsinniges und gefährliches Abenteuer«. Die Türkei solle diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Konflikts in Libyen den Vorrang geben.

Die Türkei hatte am 27. November zwei Abkommen mit der international anerkannten, aber schwachen Regierung in der Hauptstadt Libyens geschlossen. Sie betreffen erstens die militärische Zusammenarbeit und zweitens die Unterstützung der weit gespannten Ansprüche Ankaras im Mittelmeer. Kooperation hieß aber bisher nur: Waffenlieferungen, Ausbildungshilfe und Beratung auf Führungsebene. Sollte Erdogan künftig wirklich die Entsendung von Truppen anordnen, wäre die Türkei der erste ausländische Staat, der in Libyen offiziell mit Angehörigen seiner regulären Streitkräfte vertreten wäre.

Grundsätzlich sind Auslandseinsätze ihrer Soldaten für die Türkei nichts Neues. Die Istanbuler Tageszeitung Daily Sabah berichtete am 2. Januar, dass türkische Soldaten gegenwärtig in elf Ländern stationiert seien. Darunter sind Afghanistan, Somalia, Katar, Irak, Aserbaidschan, Syrien, die sogenannte Türkische Republik Nordzypern, Albanien, Libanon, Bosnien-Herzegowina und das Kosovo. Einige dieser Einsätze finden im Rahmen internationaler Bündnisse und Mandate statt, andere nur aufgrund bilateraler Vereinbarungen. Der größte türkische Militärstützpunkt liegt in Katar, der zweitgrößte in Somalia. Im November behaupteten manche internationale Medien, die Türkei strebe auch in Libyen einen Stützpunkt an.

Die offen gehaltene türkische Option einer förmlichen Militärintervention in Libyen ist in Verbindung mit dem Parlamentsbeschluss vom Donnerstag auf viel ausländische Kritik gestoßen. Schon am Dienstag hatte die Arabische Liga (AL) in einer von Ägypten beantragten Sondersitzung die »Notwendigkeit« betont, »Einmischungen« in Libyen »zu vermeiden, die dazu beitragen könnten, das Eintreffen ausländischer Extremisten zu erleichtern«. Überraschend wurde in dieser Stellungnahme die Türkei aber nicht namentlich erwähnt.

Indessen fallen Beschlüsse der Dachorganisation aller arabischen Staaten schon lange nicht mehr im Konsens. Die AL wird von den Regierungen Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und Ägyptens dominiert, die den mit der Tripoli-Regierung verfeindeten Warlord Haftar mit Waffen und Geld unterstützen. Während der Sitzung warf der libysche Vertreter den Führern der Liga Scheinheiligkeit vor, weil sie acht Monate lang nichts getan hätten, um der international anerkannten Regierung seines Landes gegen Haftar zu helfen.

Spannend bleibt die Reaktion Russlands. Westliche Medien waren am Donnerstag schnell mit der Behauptung zur Hand, »Moskau« habe die türkischen Interventionsabsichten in Libyen verurteilt. In Wirklichkeit wurde aber nur der relativ bedeutungslose Abgeordnete Leonid Sluzki von der rechten Liberal-Demokratischen Partei zitiert, der dem Außenpolitischen Ausschuss der Duma vorsteht.

Die Türkei und Russland stehen in Nordafrika offensichtlich auf gegnerischen Seiten, denn letzteres leistet Haftar Unterstützung, auch wenn es über deren praktischen Umfang widersprüchliche und nicht zu verifizierende Angaben gibt. Aber der russische Präsident Wladimir Putin hat es bisher auch in Syrien geschafft, mit der Regierung in Ankara mehr zu kooperieren als zu streiten. Möglichkeiten dazu wird er vermutlich auch in Libyen austesten wollen. Das wird sicher eines der Hauptthemen bei Putins Besuch in der Türkei am Mittwoch nächster Woche sein. Zugleich steht dann die Einweihung der »Turkstream«-Gaspipeline auf der Tagesordnung, durch die – zumindest nach den bisher nicht erfüllten Vorstellungen Moskaus – russisches Gas in einige europäische Länder fließen soll.