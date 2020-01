Reaktion auf eskalierten Einsatz

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild Im Einsatz gegen »Linksterroristen«: Polizisten in Kampfmontur (Leipzig, 1.1.2020)

Das Leipziger Amtsgericht hat infolge der gewalttätigen Eskalation während der Neujahrsnacht gegen vier Männer Haftbefehle erlassen. Den vier Männern im Alter zwischen 27 und 32 Jahren, die sich bis jW-Redaktionsschluss alle in Polizeigewahrsam befanden, werden unter anderem tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung vorgeworfen, aber nicht (versuchter) Mord. Um die Teilnahme eines Beschuldigten an einem beschleunigten Gerichtsverfahren sicherzustellen, hat er einen sogenannten Hauptverhandlungshaftbefehl bekommen, wie ein Sprecher des sächsischen Landeskriminalamtes (LKA) am Freitag mitteilte.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hat bei seinem Besuch in Leipzig eine Aufarbeitung des eskalierten Polizeieinsatzes in der Nacht zum Mittwoch angekündigt. Entsprechendes hatte zuvor die Kovorsitzende der SPD, Saskia Esken, gefordert. Ihr zufolge müsse »im Sinne der Polizeibeamten« geklärt werden, »ob die Einsatztaktik angemessen war«, wie sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben) sagte. Laut Wöller soll die Polizei Im Leipziger Stadtteil Connewitz auch weiterhin »Präsenz zeigen«. Es werde »keine polizeifreien Räume geben«, erklärte er. Diese seien »das Ziel von Linksextremisten«, behauptete Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar.

Derweil musste die Leipziger Polizei am Freitag gegenüber dem MDR einräumen, dass ein im Einsatz »schwer verletzter« Beamter nicht »im engeren Sinne« notoperiert worden sei. In der Silvesternacht sei dies der Kenntnisstand gewesen, so Polizeisprecher Andreas Loepki. Eine lebensbedrohliche Verletzung habe nicht vorgelegen. Laut einem Bericht der Taz vom Donnerstag hatten sich Krankenhauskreise »verwundert« über die ursprüngliche Schilderung der Polizei gezeigt. Es habe einen Eingriff an der Ohrmuschel des Betroffenen unter lokaler Betäubung gegeben. Dem angeblich bewusstlosen Polizisten soll nach Angaben der Polizei in der Neujahrsnacht von Unbekannten der Helm vom Kopf gerissen worden sein. Dem 38jährigen geht es nach Angaben von Innenminister Wöller besser, er habe am Freitag das Krankenhaus verlassen. Das Polizeiliche Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum (PTAZ) Sachsen und die Staatsanwaltschaft Leipzig ermitteln in dem Fall wegen versuchten Mordes. (dpa/AFP/jW)