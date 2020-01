Papst verurteilt Gewalt gegen Frauen

Ivan Alvarado/REUTERS Wieder auf Frauen schauen, statt sie zu schlagen: Protestaktion in Chile (Santiago, 12.11.2019)

Gewalt gegen Frauen hat Papst Franziskus am Neujahrstag in Rom als »Schändung Gottes« geächtet. »Wenn wir unser Handeln heute menschlich gestalten wollen, müssen wir wieder auf die Frau schauen«, sagte der Pontifex am Mittwoch bei der Neujahrsmesse im Petersdom. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche verurteilte das Opfern des Frauenkörpers auf »rofanen Altären der Werbung, des Gewinns und der Pornografie«. Frauen würden »ausgebeutet wie ein Nutzobjekt«. Sie würden »ständig beleidigt, geschlagen, vergewaltigt, dazu gebracht, sich zu prostituieren oder das Leben in ihrem Schoß auszulöschen«.

Er kritisierte zudem, dass »Mutterschaft« gedemütigt werde, »weil das einzige Wachstum, das interessiert, das Wirtschaftswachstum ist«. Viele Mütter müssten fliehen, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu sichern. »Sie werden für überschüssig gehalten von Menschen, deren Bauch voll ist, jedoch mit Dingen, und deren Herz leer an Liebe ist.«

Die Frau sei »Spenderin und Mittlerin des Friedens« und müsse künftig an Entscheidungsprozessen voll beteiligt werden, mahnte Papst Franziskus. Die katholische Kirche zelebriert an Neujahr traditionell das »Hochfest der Mutter Gottes«. Seit langem fordern Laien und auch viele Katholiken mehr Mitsprache von Frauen in der Kirche. Jedoch sind Hoffnungen bisher enttäuscht worden, dass Franziskus die Kirche für Frauen wesentlich öffnet. Zum Beispiel dürfen Frauen keine Priester werden, daran wird sich auch unter dem jetzigen Papst nichts ändern. Auch die Hoffnung auf die Einführung eines Frauendiakonats wurde gedämpft, weil eine Vatikan-Kommission in diesem Punkt zu keinem Ergebnis kam. Auch die römische Kurie als der Verwaltungsapparat der Kirche ist auf Führungsebene nur mit Männern besetzt.

Zwar betonte Franziskus in der Vergangenheit wiederholt den Wert der Frauen – doch an den Fakten hat sich bisher wenig geändert. Am Mittwoch sagte Franziskus, die Welt sei »geeinter und friedvoller«, wenn Frauen mehr einbezogen würden. »Daher ist eine Errungenschaft für die Frau eine Errungenschaft für die ganze Menschheit.« Innerhalb der Kirche gibt es allerdings großen Widerstand gegen Franziskus’ Reformvorhaben. (dpa/jW)