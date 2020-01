C-Films Deutschland/Gerrit Gronau/Sandra Müller Kurt Tucholsky (Bruno Cathomas) sinniert an der Schreibmaschine: »Die wilden Zwanziger«

Mackie Messer

Brechts Dreigroschenfilm

Brecht, der Erfolgsschriftsteller, der den Erfolg in Frage stellt und Kommunist wird. Er hat Erkenntnis gesucht und einen echten Wandel der Verhältnisse gewollt. Ob dieser Film das widerspiegelt, diese Beurteilung sei dem Betrachter überlassen. Jedenfalls gut besetzt: mit Lars Eidinger als Brecht und Robert Stadlober als Kurt Weill. D/B 2018.

Arte, 20.15 Uhr

Der große Rudolph

Nicht so bedeutend als Person, bei weitem nicht; aber ein guter Film. Der exzentrische Modemacher Rudolph »Mosi« Moshammer ist der Liebling der Münchner Bussigesellschaft. Ein Zufall führt die Fußpflegerin Evi in seine exklusive Boutique. Gerade Evi erinnert Rudolph daran, wie lebendig er sich als junger Mann gefühlt hat. Spontan gibt er ihr einen Job. Sie werden Freunde. Rudolphs mächtiger Mutter ist die schüchterne junge Frau ein Dorn im Auge, den es zu beseitigen gilt. D/A/CZ 2018. Mit Thomas Schmauser, Robert Stadlober, Hanns Zischler und Sunnyi Melles – ein sehr guter Cast.

3sat, 20.15 Uhr

Kanonenboot am Yangtse-Kiang

1926, in China tobt der Bürgerkrieg. Jake Holman (Steve McQueen), Maat auf einem US-Kanonenboot , erlebt die Empörung der Bevölkerung über die Einmischung der US-Amerikaner. Der Tod zweier Kameraden und die Bekanntschaft mit der dem US-Einsatz skeptisch gegenüberstehenden Missionarin Shirley Eckart (Candice Bergen) lassen Jake am Sinn seines Auftrages zweifeln. Auch das ist Hollywood, dass man den Imperialismus zumindest anzweifelt. USA 1966. Regie: Robert Wise.

3sat, 22.25 Uhr

Die wilden Zwanziger: Berlin und Tucholsky

Ach so, na klar – die Zwanziger beginnen. Berlin erlebte in diesem Jahrzehnt vor hundert Jahren seine größte Zeit und zog Talente aus der ganzen Welt an. Anhand von Spielszenen, kombiniert mit Originalaufnahmen, schildert der Film aus der Sicht des Journalisten, Satirikers, Lyrikers und Antifaschisten Kurt Tucholsky die rauschhaft-rastlosen Jahre in der Metropole. Schauen wir mal bzw. kiecken wir mal! D 2015. Folge eins von dreien, Regie: Christoph Weinert.

Arte, 23.00 Uhr