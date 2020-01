»Wie sollten wir das Wort nicht als beleidigend verstehen?«

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Verschiebt Grenzen des Sagbaren nach rechts und bekommt dafür recht: Der AfD-Landtagsabgeordnete Nikolaus Kramer (2017)

Im Dezember entschied das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, dass das Wort »Neger« nicht pauschal als Beleidigung zu werten ist. Der AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer hatte den Begriff im Landtag mehrfach benutzt, daraufhin einen Ordnungsruf der Landtagsvizepräsidentin Mignon Schwenke von der Partei Die Linke erhalten und dagegen geklagt. Wie werten Sie das Gerichtsurteil?

Das Gericht hat ein fatales Signal gesetzt. Es scheint, als hätten sich die Richter mit der düsteren Historie des Rassismus hierzulande nie beschäftigt! Oder damit, wie beleidigend der Begriff für die hier lebende schwarze Community ist. Es zeigt auch, dass es offenbar große Bildungslücken gibt, was die Bedeutung des Begriffes anbelangt.

In welcher Weise diskriminiert der Begriff?

Das N-Wort bedeutet, schwarze Menschen als »niedere Kreatur« zu stigmatisieren. In dem Zusammenhang sei zum Beispiel an den Völkermord an den Herero und Nama von 1904 bis 1908 zur Zeit der deutschen Kolonialmacht in Südwestafrika erinnert. Damals gab es dort erste deutsche Konzentrationslager. Während des Faschismus von 1933 bis 1945 waren Schwarze ebenfalls Opfer. In Schulen und Medien wurde diese afrikanisch-deutsche Historie lange totgeschwiegen.

Das Gericht argumentierte, das Wort werde zwar »in der Regel als abwertend verstanden«, könne aber auch »zitierend oder ironisch« verwendet werden. Was sagen Sie dazu?

Wie sollten wir dieses Wort nicht als beleidigend verstehen? Schwarze wurden versklavt, mit rassistischen Darstellungen zur Schau gestellt, zugleich mit dem N-Wort beschimpft. Für uns wirkt die Verwendung dieses Begriffs aufgrund seiner Geschichte wie ein Schlag ins Gesicht. Schlimm ist zudem, dass die AfD vor Gericht triumphierte. Künftig kann sie sich auf das Urteil berufen und – obgleich man dort genau weiß, dass man rassistisch beleidigt und dies auch beabsichtigt – sagen: Schaut her, das ist jetzt ganz legal.

Aus Protest gegen die Gerichtsentscheidung haben Sie eine Onlinepetition auf dem Portal change.org ins Leben gerufen, die bis Donnerstag mittag fast 90.000 Menschen unterschrieben hatten. Täuscht diese beachtliche Zahl über den Umstand hinweg, dass die Mehrheit sich nicht für das Thema interessiert, sondern sich bestenfalls im Internet mithilfe ein paar Klicks »engagiert«?

Die Onlinepetition ist nur eine von vielen Möglichkeiten, mit der sich die schwarze Community wehrt. Und dadurch machen wir bereits jetzt Druck auf die Politik. Zu lange waren wir still und führten ein Schattendasein. Damit ist jetzt Schluss. Wir schwarzen Aktivistinnen und Aktivisten werden künftig nicht mehr alles hinnehmen, sondern auch in anderer Weise Initiative zeigen. Dabei wirken auch Prominente mit, etwa die Fernsehmoderatorin Aminata Belli und Aminata Touré, Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages von Bündnis 90/Die Grünen.

Glauben Sie, dass rassistisches Denken verschwindet, nur wenn bestimmte Begriffe nicht mehr benutzt werden?

Nein. Aber es wäre ein deutliches Zeichen, dass es gegenüber einem solchen Sprachgebrauch in unserer Gesellschaft keine Akzeptanz gibt. Im Fall rassistischer Beleidigungen darf es keine Debatten darüber geben, ob sie absichtsvoll waren oder »nur so dahin gesagt«.

Sie haben Ihre Petition an die SPD-Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, das Bundesverfassungsgericht und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gerichtet. Wieso?

Wir rufen diese Institutionen auf, sich der AfD entgegenzusetzen, die ein gefährlich reaktionäres Gesellschaftsmodell propagiert. 50.000 Stimmen müssen innerhalb von vier Wochen gesammelt werden, damit sich der Petitionsausschuss des Bundestags mit dem Anliegen beschäftigt. Das Ziel haben wir längst erreicht. Um die Dringlichkeit unseres Anliegens zu verdeutlichen, wollen wir aber noch mehr Stimmen haben.