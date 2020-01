Tradition Antiziganismus

Hintergrund: Überwacher vor Gericht

Derzeit sind auf höchstrichterlicher Ebene mehrere Klagen gegen Massenüberwachung in Europa anhängig. So liegt der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) in Straßbourg eine Klage britischer Beschwerdeführer gegen den dortigen Geheimdienst GCHQ vor. Als einzige ausländische Beschwerdeführerin ist auch Constanze Kurz, ehrenamtliche Sprecherin des Chaos Computer Clubs (CCC), an der Klage beteiligt. Und auch gegen die Überwachung von durch schwedische Glasfaserkabel geleitete Kommunikationsdaten liegt dem EGMR eine Klage vor. In ihrem Beitrag für den vom CCC ausgerichteten 36. Chaos Communication Congress berichtete Kurz am Freitag vergangener Woche in Leipzig über den aktuellen Stand der Verfahren. Auslöser für die Klagen waren demnach die Veröffentlichungen des US-Whistleblowers Edward Snowden über die Praktiken der CIA und der NSA sowie von Partnerdiensten.

Der CCC-Sprecherin war es wichtig zu betonen, dass es den Beschwerdeführern in sämtlichen Verfahren nicht länger nur um Verletzungen des Telekommunikationsgeheimnisses geht. Mittlerweile müsse man auch Probleme wie Bewegungsprofile und die Überwachung alltäglicher Aktivitäten wie »Arbeiten, Lesen, Entertainment, Banking, Shopping, Dating, politisches Engagement (…)« – sprich das »digitale Ich« umfassende Aspekte in den Blick nehmen.

Letztlich bereite Kurz zufolge jedoch eine Zunahme verschlüsselter Kommunikation den Geheimdiensten viel mehr Sorgen als »irgendwelche Gerichtsurteile«. Deshalb hoffe sie neben den zu erwartenden Grundsatzurteilen auch auf technische Maßnahmen, »um dieses Massenüberwachen einzudämmen«. Zudem müsse deutlich stärker »die Essenz von solchen Urteilen auch politisch umgesetzt werden«. Das sei, schätzt Kurz, »ziemlich schwierig in der derzeitigen politischen Lage – in Großbritannien wahrscheinlich unmöglich«. Aus ihrer Sicht gelte es für die Bundesrepublik, die Verfassung im Parlament zu verteidigen und nicht nur auf das Bundesverfassungsgericht als letzte Instanz zu vertrauen. In der BRD hätte ohnehin ein Großteil der »überwachungskritischen« Urteile aus Karlsruhe bisher keinen Widerhall in der Politik gefunden, konstatierte Kurz. »Wir können auch einfach die CDU abwählen, aber das wird wahrscheinlich nicht so einfach.« (mb)

