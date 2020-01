Sturmtrupp mit Weißhelm

Uncredited/AP/dpa James Le Mesurier, der verstorbene Gründer der »Weißhelme«, spricht während einer Übung im Süden der Türkei mit Journalisten (undatiert)

Am 11. November starb in Istanbul James Le Mesurier. Er war Mitbegründer der »Weißhelme«, einer Organisation, die gerne als Katastrophenhilfe in den Kriegsgebieten Syriens dargestellt wird. So in einem Oscar-prämierten Film oder bei der Auszeichnung mit dem »Alternativen Nobelpreis« 2016. Offiziell verlautete zunächst, der 48jährige Brite sei vom Balkon seiner Wohnung gefallen. Das wurde Anfang Dezember korrigiert: Le Mesurier, hieß es, sei durch ein Fenster aufs Dach gelangt. Doch bei der BBC wusste man es sofort besser. Der Redakteur und Moderator Mark Urban verbreitete über Twitter, dass man vom Balkon der Wohnung des umtriebigen »Menschenrechtlers« gar nicht stürzen könne. Er erinnerte daran, dass das russische Außenministerium Le Mesurier erst wenige Tage zuvor vorgeworfen habe, ein Agent des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 zu sein. Und da britische Medien immer genau zu wissen meinen, was im Kreml los ist, resümierte Urban, der sich schon im Fall Skripal als intimer Kenner der Materie präsentiert hatte: »Diese Kampagne war das Vorspiel zum Mord.«

Nur wenig später löschte der BBC-Meinungsmacher diese Nachrichten. Das verhinderte nicht, dass deren Inhalte die Runde machte. Auch der Leiter des Auswärtigen Ausschusses des britischen Parlaments, der Konservative Thomas Tugendhat, wies laut Financial Times auf Moskau: Dort habe Le Mesurier sich mit seiner »heroischen Arbeit« Feinde gemacht. Aber nicht allein Russland hielt den »Weißhelmen« vor, Teil einer Geheimoperation zu sein. Im September 2018 hatte ein Report des niederländischen Außenministeriums in Den Haag nahegelegt, dass über die vermeintliche Hilfsorganisation Aufständische finanziert würden. Wie Deutschland sind auch die Niederlande Mitglied im Klub der »Freunde Syriens«, die seit dem »arabischen Frühling« auf einen Regimewechsel in Damaskus hinwirken. Diese haben Millionensummen in die Finanzierung der »Weißhelme« gesteckt. Doch jetzt stellten die Niederlande ihre Unterstützung an die gesamte »Opposition« ein – zumal ohnehin keine Aussicht mehr bestehe, dass sie siegen werde, wie die Zeitung Volkskrant berichtete.

Nicht nur die »Weißhelme«, auch ein »echter« Nobelpreisträger stand längst im Verdacht, ein Instrument der »Freunde Syriens« zu sein: Am 1. März 2019 legte die Organisation für die Abschaffung chemischer Waffen (OPCW) ihren Abschlussbericht zu einem angeblichen Giftgasangriff vom 7. April 2018 auf Duma vor, einen Vorort der Hauptstadt Damaskus. Für die USA, Großbritannien und Frankreich hatte schon damals festgestanden, was passiert und wer der Täter war. Am 14. April hatten sie zur »Vergeltung« mit an die 100 Marschflugkörpern Damaskus und Homs angegriffen. Kronzeugen: die »Weißhelme«. Zwar ist der finale Report der OPCW vage gehalten. Aber er stützt die erhobenen Anschuldigungen. Denn er schließt mit der Behauptung, dass der Einsatz von Chlorgas nachgewiesen sei. Auch suggeriert er, dieses sei in Gasbehältern aus der Luft abgeworfen worden – wozu eben nur die Regierungstruppen in der Lage wären.

Doch der Bericht ist eine Fälschung. Zu diesem Ergebnis kam ein Symposium der zum Schutz von Whistle­blowern gegründeten »Courage Foundation« am 15. Oktober in Brüssel. Laut Presseerklärung habe dort ein Mitglied der Untersuchungskommission der OPCW in Duma auf Grundlage »interner E-Mails, Texte und unterdrückter Berichtsentwürfe« überzeugend dargestellt, »dass wichtige Informationen über chemische Analysen, toxikologische Konsultationen, ballistische Studien und Zeugenaussagen zurückgehalten wurden, um ein bereits feststehendes Ergebnis zu belegen«. Daran seien Vertreter der USA unmittelbar beteiligt gewesen, ergänzte der frühere Guardian-Ressortleiter Jonathan Steele, der dem Treffen beigewohnt hatte, Mitte November in einem Artikel auf Counterpunch.

Der Whistleblower von Brüssel war bereits der zweite, der den OPCW-Bericht in Frage stellte. Auch wurden mittlerweile unter anderem auf Wikileaks mehrere Dokumente veröffentlicht, die bestätigen: Ursprünglich hatte das Einsatzteam kein Giftgas nachweisen können und bezweifelt, dass die genannten Behälter aus der Luft abgeworfen worden waren. Es gibt also keinen Beweis, dass ein Angriff überhaupt stattgefunden hat. Vielmehr spricht alles dafür, dass es sich um eine Inszenierung der Aufständischen handelte, um eine Intervention zu rechtfertigen. Mit Erfolg: US-Präsident Donald Trump gab den Einsatzbefehl. Auch ein Truppenabzug wurde aufgeschoben. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte 2013 den Angriff noch in letzter Minute abgesagt. Auch damals war den Regierungstruppen eine Giftgasattacke im Umland von Damaskus vorgeworfen worden. An den nachfolgenden Untersuchungen war die OPCW ebenfalls beteiligt. Der weltbekannte US-Enthüllungsjournalist Seymour Hersh (Son My, Abu Ghraib etc.) hat in einem langen Artikel die Hintergründe dieses Angriffs unter »falscher Flagge« dargelegt.

Die Erkenntnisse zu den »Weißhelmen« und dem OPCW sind kein großes Medienthema. Nicht, weil sie niemand interessant fände. Am 7. Dezember meldete der Newsweek-Journalist Tareq Haddad über Twitter, dass er am Vortag seinen Job gekündigt habe, da ihm »ohne Angabe nachvollziehbarer Gründe« untersagt worden sei, »berichtenswerte Enthüllungen« zum OPCW beizutragen. Als er ankündigte, andernorts darüber zu schreiben, habe man ihm mit rechtlichen Konsequenzen gedroht. In einem am 14. Dezember auf seinem Blog publizierten Text beschreibt Haddad, wie und in wessen Interesse bei Newsweek politische Leitlinien durchgesetzt werden. Die Journalistin Caitlin Johnstone spricht von einer »Verschwörung des Schweigens«. Doch nicht nur das: Vanessa Beeley weist in Mintpress darauf hin, dass im Internet Informationen zu Le Mesurier nachträglich frisiert würden, bis hin zu seinem Wikipedia-Eintrag. Die »Weißhelme« müssen wieder glänzen. Vielleicht braucht man sie noch im benachbarten Libanon. Was nicht passt, wird passend gemacht.