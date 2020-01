Hammer und Schnulze

Michael Kappeler/dpa Wieder in Höchstform: Regisseur Hiroyuki »Sabu« Tanaka

Der heißeste Scheiß – Technik, Popkultur, Essen, Totalüberwachung – kommt nicht mehr aus Japan, sondern aus Südkorea und der VR China. Verträumte Dorfteenager wünschen sich nicht länger ins Mangazauberland Tokio, sondern nach Seoul, wo sich hypermoderne Menschen mit Schneckenschleim und Schönheitsoperationen modelieren. Nix mehr Tamagotchi und Super Mario, nix mehr J-Pop und bezahltes Katzenkuscheln. Aktien von Sony haben seit dem Millennium fast zwei Drittel ihres Wertes eingebüßt.

Obwohl die fettesten Jahre vorbei sind, geht es der Inselnation aber nicht gerade schlecht. Nach Wirtschaftskriseleien und nuklearen Unfällen hat man sich inzwischen wieder stabilisiert und rangiert entspannt auf Platz drei der weltgrößten Volkswirtschaften. Gelassen warten die sogenannten Deutschen Asiens auf den nächsten Tsunami, bei 40-Stunden-Woche und Behördenchaos.

Der Regisseur Hiroyuki Tanaka, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Sabu, ist einer der sympathischsten Beobachter seines Landes. Seit 1996 dokumentiert er in Spielfilmen die Absurditäten der japanischen Gesellschaft. Seltsame Protagonisten, die den Alltag durch verschiedenste Formen der Anarchie überwinden, sind typisch für Sabu. Die Titel seiner Filme haben für gewöhnlich nur einen assoziativen Bezug zum Inhalt. So heißt das neueste Werk zwar »Jam«, mit Marmelade hat es allerdings eher wenig zu tun. Anders gesagt, handelt es sich bei dieser »Einkochung« um eine heitere Collage, thematisiert werden Gesellschaft, Religion und Gewalt.

Die Leben von vier Charakteren überschneiden sich in Fukuoka, einer Millionenstadt auf der südlichen Hauptinsel des japanischen Archipels Kyushu. Ein beschaulicher, zeitloser Ort, wo man mit extrabreiten, chromverzierten Staatskarossen durch die Straßen fährt, alte Witwen im Formationstanz glücklich werden, Schnulzenmusik am Computer entsteht und Gangster noch mit Knüppeln zuschlagen.

Hier also leben Hiroshi (Sho Aoyagi), Masako (Mariko Tsutsui), Takeru (Keita Machida) und Tetsuo (Nobuyuki Suzuki). Ersterer tritt als abgehalfterter Sänger von Liedern der Marke »Enka« in Erscheinung. So heißt eine ausschließlich in Japan beheimatete, zwischen Folklore und Schlager angesiedelte Subkultur der Schnulzenhymnen, die sich beinahe exklusiv an kitschaffine Damen mittleren bis sehr hohen Alters richtet. Nahezu mantrisch singt Hiroshi die immer gleichen Sehnsuchtspoesien von fernen Orten, rauschenden Meeren und großen Lieben, während seine Anhängerinnen ekstatisch delirieren. Masako, Hiroshis größter Fan, beschließt eines Tages, den Sänger zu entführen. Alleinige Adressatin einer von Hiroshis Kitschphantasien zu sein, ist ihr größter Wunsch.

Einsam ist auch Takeru, dessen Freundin nach einer Schussverletzung im Koma liegt. Als Gott ihm flüstert, besser das T-Kontenblatt der Sünde auf der Sollseite auszugleichen, begibt sich der verzweifelte Mann in seinem Straßenschiff, einem Nissan President Sovereign, nach dem Pfadfindermotto »Jeden Tag eine gute Tat« auf Mission. Schuld an seiner Misere ist wiederum Tetsuo, ein hochattraktiver Schwerkrimineller. Mit einem Hammer erledigt er die halbe Unterwelt der Stadt, sofern er seine Großmutter nicht im Rollstuhl zum Hauptbahnhof schiebt.

Was die drei durchaus absurden Narrative verbindet, sei dem geneigten Kinogänger an dieser Stelle vorenthalten. Nicht aber ein Geleitwort der höchsten Empfehlung für dieses erratische Potpourri aus Yakuza-Brutalismus, Slapstick und bissigem Sozialkommentar. Sabu findet zurück zur Höchstform, indem er auf das alternde Japan blickt. Ein anachronistischer, höchst unterhaltsamer Film.