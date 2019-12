»Also, diese Christine Garage, oder wie die heißt, hab’ ich gefressen. Reich und mächtig und auch noch schön für ihr Alter. Und immer braun. Die mit ihrem Piranha-Gebiss. Sie wird uns alle ins Unglück reißen!« Frau Wunder liegt auf dem Canapé, umgeben von Zeitungsstapeln, und studiert die Wirtschaftsnachrichten. »Hervé, Sie wissen doch immer alles. Wie ist das mit der Wirtschaftskrise? Die schreiben hier was von expotentieller Staatsverschuldung. Bei wem hat der Staat Schulden?« »Bei Versicherungen, Unternehmen, Privatpersonen. Und zu zwei Dritteln bei Banken, wenn ich nicht irre.« »Bei Banken?« Frau Wunder blickt ungläubig auf. »Das ist ja lächerlich. Der Staat hat doch eine Armee, oder?« » Ja, warum?« »Also, ein Bankenschnösel, der es wagen würde, von mir, dem Staat, Geld zurückzuverlangen, dem würde ich mal die Instrumente vorzeigen.« »Wie meinen?« »Na, ich würde mit einem Panzer vorfahren und ihm erklären: »Wenn du nicht Ruhe gibst, wirst du verstaatlicht. VEB EZB. Fertig!«

»Ich, der Staat« – das ist wieder typisch Chefin. Beflügelt von ihrer sensationellen Idee zur Lösung der Finanzkrise springt Ihre Majestät auf, um einen Leserbrief zu schreiben. Ich fürchte, an das Börsenblatt. »Ach, Frau Wunder, Geld allein macht doch nicht glücklich.« »Ich weiß!« freut sie sich, »es gehören auch Gold, Aktien und Grundstücke dazu!« Mein Blick fällt auf die Liste für Silvester, die auf dem Couchtisch liegt. Als Butler bin ich unter anderem für die Bewirtung der Gäste meiner Arbeitgeber zuständig und stelle mit Entsetzen fest, dass Frau Wunder 54 Personen eingeladen hat. Doch sie winkt ab – »Kein Problem, Hervé, kochen Sie Seite 111« – und reicht mir »Das Kochbuch für den Mann« (Edda Meyer-Berkhout, Zürich 1977). Das Lesezeichen ist bei »Blitzrezepte für Superfaule«. Frechheit! Froh, dass ich in einer Woche von diesem Idiotenjob erlöst bin, lese ich, was ich am 31. Dezember kochen soll. Ich zitiere wörtlich:

»Hummersuppe mit Kognaksahne: Die Hummersuppe nach Gebrauchsanweisung aufwärmen. Nebenbei in einem hohen Gefäß (am besten mit dem Elektroquirl, sonst mit dem Schneebesen) die Sahne fast steif schlagen. Kognak hinzufügen. Die Suppe in Tassen füllen, mit einer Haube von Kognaksahne krönen, dann die Petersilie darüberstreuen.«

Eine Büchsensuppe!! Umgerechnet auf die Personenzahl benötige ich 55 Dosen Hummersuppe, 220 El Sahne, 110 El ­Kognak und 25 Bund Petersilie. Für die Zubereitung brauche ich mindestens einen 25-Liter-Topf, den mir Frau Wunder bei ihren interessanten Beziehungen sicher aus der Feldküche der Bundeswehr besorgen kann. »Nun machen Sie doch nicht so ein Gesicht, Hervé! Das schaffen Sie schon.« Sie klopft mir kollegial auf die Schulter. Wie ich das hasse! »Sagen Sie, Hervé, haben Sie eigentlich schon eine neue Stelle?« »Ja, Frau Wunder.« »Wer ist denn mein glücklicher Nachfolger?« »Nachfolgerin, Frau Wunder. Ich ziehe im neuen Jahr nach Frankfurt und arbeite für Madame Lagarde.« »Madame La Was? … Hervééé!« Selten habe ich weibliche Eifersucht so genossen.