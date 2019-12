Zweite Karriere

Sebastian Gollnow/dpa Moderne Aufmachung, reaktionärer Inhalt: Aufkleber der »Identitären Bewegung« (Tübingen, 2017)

Das aktuelle Heft der Münchner Zeitschrift Widerspruch ist dem Thema »Neue Rechte« gewidmet. Es beschäftigt sich mit den philosophisch-ideologischen Wurzeln ihrer Propagandisten. Was nachfolgend nur angeschnitten wird, ist in dem Heft detailliert – in manchen Fällen auch etwas zu detailliert – entwickelt. Die Beiträge von Helmut Kellershohn (»Antikapitalismus« von rechts?), Freerk Huisken (Rechtspopulismus), Richard Siegert (Suche der Neuen Rechten nach einer ideologischen Synthese), Klaus Weber (»Zum Faschisierungsprojekt Peter Sloterdijks«) und Bernhard Schindlbeck (Neue Rechte und Heidegger) überraschen durch viele neue (oder bisher wenig beachtete) Fakten und Einblicke. Empfehlenswert ist das Heft für alle, die sich mit den Verschiebungen in den argumentativen Grundlagen der politischen Rechten vertraut machen wollen.

Für gewöhnlich wird die extreme Rechte nur in ihren vulgären Formen wahrgenommen und mit den Gefolgsleuten von Pegida, der AfD, der NPD, der »Reichsbürger« oder der »Identitären« gleichgesetzt. Weniger beachtet werden die Zirkel rechter Intellektueller, die sich im Umfeld von Verlagen oder Zeitschriften etabliert haben. Man könnte diese Leute als Salonfaschisten bezeichnen, die Auschwitz nicht mehr leugnen, sondern vom »Mythos Auschwitz« sprechen, den Hitler-Attentäter Stauffenberg nicht mehr als Volksverräter beschimpfen, sondern als politischen Ahnherrn verehren, oder die »Rassenlehre« durch das Konzept des »Ethnopluralismus« ersetzen. Sogar von der lange üblichen flachen Polemik gegen »1968« will die Neue Rechte nichts mehr wissen. Statt dessen versucht sie, von Linken zu lernen, speziell dort, wo sie selbst die Hegemonie erringen oder durch Aktionen die Aufmerksamkeit auf sich lenken möchte.

Vor allem versuchen rechte Intellektuelle, durch einen herausgestellten Bezug auf philosophische Vorläufer Boden zu gewinnen. Immer stärker hat sich ihr Interesse dabei auf Martin Heidegger verlagert, der innerhalb der Postmoderne eine beachtliche zweite Karriere gemacht hat und auch von liberalen Philosophen wieder als einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts betrachtet wird – obwohl seit der Veröffentlichung seiner »Schwarzen Hefte« nicht mehr bestritten werden kann, dass seine Parteinahme für den deutschen Faschismus keine »Verirrung« war. Dass unter anderem völkisches Gedankengut sein gesamtes Werk durchzieht, stört Heideggers Adepten Botho Strauß oder Peter Sloterdijk freilich nicht. Im Gegenteil: Zusammen mit ihrem Lehrer sind sie mittlerweile zu wichtigen Stichwortgebern der Neuen Rechten avanciert.

Für manchen überraschend wird sein, dass die Neue Rechte inzwischen auch mit einem gründlich missverstandenen Karl Marx kokettiert. Sie grenzt sich gleichermaßen gegen den altkonservativen bzw. liberalen Antimarxismus wie den »dogmatischen Marxismus« ab und behauptet, erstmals einen »unbefangenen« Zugang zu eröffnen. Marx wird dabei als Kritiker des Liberalismus und der »weltumspannenden kapitalistischen Vereinzelung« in Anspruch genommen. Dieser Vereinzelung wird dann die »Gemeinschaft« entgegengesetzt. Schon der historische deutsche Faschismus versuchte sich bekanntermaßen an einer Kombination von Nationalismus und (demagogischem) Sozialismus, um dann beim realen Kapitalismus zu landen. Nun wird der alte Wein wieder in neue Schläuche gefüllt.