Befriedete Städte

picture-alliance / akg-images Nationalversammlung gegen revolutionäre »Übergriffe« gesichert: Georg Maercker (zweiter von links) 1919 in Weimar

Die meisten Freikorpsführer, die 1919 vom zivilen Oberbefehlshaber Gustav Noske (SPD) gegen die proletarischen Anhänger seiner eigenen Partei, die der USPD, der KPD und gegen die unorganisierten Arbeiterinnen und Arbeiter losgelassen wurden, sind heute vergessen. Allenfalls Waldemar Pabst oder Hermann Ehrhardt sind noch ein Begriff. Es ist deshalb sehr verdienstvoll, dass Claus Kristen über den vor 95 Jahren gestorbenen Georg Maercker, den Noske einst als »Städtebezwinger« tituliert hatte, eine kritische Biographie vorgelegt hat.

Es ist die Lebensbeschreibung eines aus dem bürgerlichen Milieu stammenden, in genozidalen Kolonialkriegen geübten Offiziers, der im Ersten Weltkrieg erst ein Regiment und dann eine Infanteriedivision kommandierte, um schließlich die Taktik der in Afrika praktizierten schnellen und massiven Überfälle auf eine unbotmäßige Bevölkerung auch in Deutschland zu erproben. Maerckers Aktionen können dabei geradezu als Muster für die »erfolgreiche« Zusammenarbeit von kaiserlichen Offizieren mit den rechten Führern der SPD gelten. Dass Maercker nicht den Bürgerkrieg (oder die Drohung damit), jedoch dezidiert größere Massaker nicht ohne Geschick vermied, brachte ihm sogar Kritik aus den eigenen Reihen ein, etwa von dem Präfaschisten Ehrhardt, der meinte, Maercker gehe zu kompromisslerisch vor.

Ein ungeheuerlicher Vorgang

1919 war Maerckers Hauptaufgabe, die Arbeiter- und Soldatenräte vor allem in Gebieten, in denen zumeist die USPD über Mehrheiten verfügte, zu zerschlagen. Unter anderem waren dies die Städte Weimar, Gotha, Halle, Leipzig, Eisenach, Erfurt, Magdeburg und Braunschweig, in denen trotz beharrlichen Widerstands die von der Mehrheit der Arbeiterbevölkerung getragenen Räte liquidiert wurden. Ein ungeheuerlicher, ein militärdiktatorischer Vorgang, der von der Weimarer Koalition – und hier hauptsächlich von Noske, Philipp Scheidemann und Gustav Bauer – initiiert worden war, mit Ebert im Hintergrund.

Maercker ging dabei so vor, dass er zunächst mit dem Einsatz des inzwischen angehäuften militärischen Vernichtungspotentials (Artillerie, Minenwerfer, Panzerzüge und Flugzeuge) drohte und schon allein dadurch mehrfach »befriedend« wirkte. Die Arbeiter- und Soldatenräte ließen sich meist nicht zum bewaffneten Kampf provozieren, so wie im März 1919 in Berlin, sondern setzten auf den Generalstreik. Stieß er wirklich auf bewaffneten Widerstand, schlug Maercker zu, ohne allerdings solche Massaker wie im März in Berlin durch Noske/Pabst und im Mai 1919 in München durch Noske/Epp zuzulassen. Dabei glichen seine Ansichten bzw. sein psychosozialer Zustand denen von Pabst, Franz von Epp, Ehrhardt und Noske.

Noske war sein Bezugspunkt. Als der allerdings weder die versprochene Diktatur einführen noch den Versailler Vertrag und die Auflösung der Freikorps verhindern konnte, wurde auch Maercker, wie seine militärischen Gesinnungsgenossen, »sehr böse«. Während des Kapp-Putsches 1920 schwankte er, verhaftete die zu ihm nach Dresden geflüchteten, von Ehrhardt und seiner Faschistentruppe aus Berlin vertriebenen Regierungsmitglieder Noske, Gustav Bauer etc. (den kurzzeitig entmachteten Reichspräsidenten Ebert nicht zu vergessen) dann doch nicht, ließ sie nach Stuttgart entkommen, schützte sie aber auch nicht. Das kostete ihn den Job – im Gegensatz zu General Hans von Seeckt, der gegen die Putschisten nicht hatte schießen lassen und bald darauf zum neuen Chef der Heeresleitung ernannt wurde. Maercker landete schließlich beim Stahlhelm, einer paramilitärischen, mit der DNVP verbundenen militaristischen Organisation, und verfasste seine Memoiren. Bevor er die Chance hatte, Nazi zu werden, starb er.

Nüchterne Analyse

Kristen erzählt diese Karriere ohne große Anklage, versucht dem Militaristen und Noske-Helfer gerecht zu werden und beleuchtet insbesondere auch die psychische Verfassung dieser Offiziere. Er zieht dabei Klaus Theweleits epochemachendes Buch »Männerphantasien« zu Rate. Entstanden ist ein notwendiges, gut lesbares, einmal mehr die unglaubliche, empörende Kampfgemeinschaft der SPD-Führung mit den Freikorps belegendes Buch, das auch die kolonialen Wurzeln der Kampftaktik dieser Bürgerkriegsverbände nicht ausblendet.